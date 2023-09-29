"Gönül Coğrafyamız Balkanlar" etkinliği ATO'da gerçekleştirildi

"Gönül Coğrafyamız Balkanlar" etkinliği, Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı ile ATO fuaye alanında gerçekleştirildi. Oda tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun, farklı kültürlerin harmanlandığı bir coğrafya olduğunu belirtti.

Türkiye'de milyonlarca Balkan kökenli vatandaşın yaşadığına dikkati çeken Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Balkan kökenli vatandaşlar, kültürümüzün en güzel mirasını oluşturuyor. Balkanlar'ın dört bir yanından göçle gelen kardeşlerimiz, türküleriyle, yemekleriyle, gelenek ve görenekleriyle kültürümüzü zenginleştiriyor, çalışarak, üreterek, ülkemizin gelişmesine, ilerlemesine katkı sunuyor, Balkan ülkeleriyle aramızdaki kültürel ve ticari bağların kurulmasında da köprü vazifesi üstleniyor."

Baran, 1 Ekim'e kadar sürecek Başkent Kültür Yolu Festivali'nin, şehrin kültür ve sanat hayatını renklendirdiğini, ticarete de canlılık getirdiğini bildirdi.

"Rumeli ve Balkanlar, Türkiye'nin değişmez pusulası"

Vakıf Başkanı Hıfzı Kuruşa ise Rumeli ve Balkanlar'ın hem coğrafyası hem de insanıyla Türkiye'nin değişmez pusulası olduğunu ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Maruf Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların önemine değinerek, bu sayede Balkan coğrafyasının ana vatan Türkiye ile bağlarının sürdüğünü vurguladı.

Balkan yemekleri ve ezgileri ile halk oyunlarına yer verilen etkinlikte, Balkan göçmeni Özge Ünal, Balkan türkülerini seslendirdi.

Programda, Balkanlar'dan göçün hikayesinin anlatıldığı fotoğraflar ve Kosovalı ressam Gültekin Serbest'in resim sergisi de izlenime sunuldu.