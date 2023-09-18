Gordion antik kenti UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) başını çektiği, Ankara’da geniş bir kesimin desteklediği Gordion antik kentinin (Yassı Höyük) UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasına yönelik çalışmalar sonuç verdi ve Gordion Düğümü efsanesiyle bilinen tarihi mekan asıl listeye girdi. Böylece Türkiye’nin asıl listedeki varlığının sayısı 20’ye yükseldi. ATO Başkanı Gürsel Baran Başkanlığı’ndaki heyet, Riyad’taki toplantıya katılarak, Gordion için çalıma yürüttü. Bu sonuçla Ankara’nın bir varlığı ilk kez Dünya Kültür Mirası listesine girmiş oldu. Ankara Arslanhane Camii de asıl liste için adaylığını sürdürüyor.

ATO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başkent Ankara’nın heyecanla beklediği haber Riyad’dan geldi. Efsanelere konu olan Frig Krallığı’nın merkezi Polatlı-Yassıhöyük’teki Gordion Antik Kenti artık UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesinde” denildi.

UNESCO Dünya Mirası Komitesinin 11 Eylül’de başlayan toplantısında 53 eserin değerlendirildiği, Gordion’un da bu değerlendirmeler sonrasında asıl listeye alınması kararının çıktığı kaydedildi. ATO Başkanı Gürsel Baran karara yönelik, “Gordion insanlığa asırlar öncesinden kalan gerçek bir miras. Her zaman Ankara’nın hazinelerle dolu olduğunu ama bunların üzerlerinin örtülü olduğunu söylüyorduk” değerlendirmesinde bulundu. Gürsel Baran şunları kaydetti:

“Dünya Mirası Listesi, turistlerin kültürel amaçlı ziyaretlerinde baktıkları bir liste. Bu listeye girince otomatik olarak dünyaya reklamınız yapılmış oluyor. Başkent’e 2022 yılında 1 milyon 780 bin yabancı turist geldi. Bunun 337 bininin amacı sağlık hizmeti almaktı. Gordion’un listeye girerek tanınırlığının artmasıyla birlikte şehrimize gelen turist sayısı yükselmeye başlayacak. Bu da ister istemez otellerin, restoranların, seyahat acentelerinin ve daha pek çok işletmenin iş hacimlerini yükseltecek. Sonuçta, Ankara kazanacak, Ankara ekonomisi kazanacak.”

ATO Başkanı Baran, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da mutluluğunu vurgulayarak, “Polatlı’ya müjdeyle dönüyoruz. Bu karar Polatlı’yı uluslararası marka bir yerleşim yeri haline getirecek” dedi. Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya da, Gordion’un turizm sektörünü dolayısıyla ticareti geliştireceğini belirterek, “Dünya mirası Gordion ile Polatlı ekonomisi canlılık kazanacak” diye konuştu.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin 45. Oturumu 25 Eylül’e kadar devam edecek. Türkiye’den asıl liste için ahşap tavan ve destekli camilerden Ankara Aslanhane, Konya Eşrefoğlu, Kastamonu Mahmut Bey, Eskişehir-Sivrihisar Ulu Camii, Afyonkarahisar Ulu Camiinden oluşan grup da asıl listeye girmek için bekliyor.

Riyad’daki toplantıya, ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Gordion Kazı Başkanı Charles Brian Rose, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç’tan oluşan heyet katıldı.

Kararın ardından ATO Başkanı Gürsel Baran, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ve UNESCO nezdinde, Bakanlıklar, UNESCO Milli Komitesine ve Gordion kazı ekibine teşekkür etti.