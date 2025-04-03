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Güvenlik denetiminde işyerlerine ceza yağdı! Standart dışı ürünler toplatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçen yıl yaptığı denetimlerde, baret, maske, iş ayakkabısı ve eldivenin de aralarında bulunduğu 273 kişisel koruyucu donanımın uygunsuz veya güvensiz olduğunu tespit etti. Çalışan sağlığı açısından risk oluşturan bu ürünleri piyasaya sunan 78 işletmeye, toplam 12 milyon 858 bin lira ceza kesildi.

Haber Merkezi
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Güvenlik denetiminde işyerlerine ceza yağdı! Standart dışı ürünler toplatıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçen yıl yaptığı denetimlerde 273 kişisel koruyucu donanımın uygunsuz veya güvensiz olduğunu tespit ederken, bu ürünleri piyasaya sunan 78 işletmeye toplam 12 milyon 858 bin lira ceza kesti.

Bakanlıktan iş güvenliği denetimi

Çalışanları iş kazalarının zararlarından ve meslek hastalıklarından korumada "kalkan" görevi gören kişisel koruyucu donanımlar, yaralanma ya da ölüm riskine karşı büyük önem taşıyor.

Emniyet kemeri, baret, koruyucu gözlük, toz maskesi, iş ayakkabısı ve iş eldiveni gibi kişisel koruyucu donanım ürünlerinin ithalatına ilişkin denetimler Ticaret Bakanlığınca yapılırken, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülüyor.

Standart dışı ürünler toplatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçen yıl yaptığı denetimlerde, standart dışı üretilen ve "CE" işareti taşımayan ürünleri mercek altına aldı. 

Bakanlık, denetimlerde, aralarında baret, maske, iş ayakkabısı ve eldivenin de olduğu 273 kişisel koruyucu donanımın uygunsuz veya güvensiz olduğunu tespit etti.

Uygunsuz veya güvensiz ürünler toplatılırken, bunları piyasaya sunan 78 işletmeye de toplamda 12 milyon 858 bin lira ceza kesildi.

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