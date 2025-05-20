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Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir masa ve bir sandalyenin satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

Aleyna Harman
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Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir katlanabilir masa ve bir sandalyenin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

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