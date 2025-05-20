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Türk malı helvada salmonella tespit edildi! Raflardan toplatılıyor

Almanya'da Türk malı bir helvada "salmonella" bakterisi tespit edildi. Markasına kadar açıklanan ürünün acil raflardan toplatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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Türk malı helvada salmonella tespit edildi! Raflardan toplatılıyor
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Almanya'da satışı yapılan Türk markalı bir helva ürünüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TOK Gıda tarafından üretilen helvada Salmonella bakterisi tespit edildi. Söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. 

Sadece belirtilen parti numaralı ve son tüketim tarihli partisi geri çağırma kapsamında yer aldığı öğrenildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre şirket yetkilileri, gıda güvenliği kapsamında bu adımı attıklarını ve iade sürecinde müşterilerine mağduriyet yaşatmayacaklarını belirtti.

Hangi markalar toplatılacak?

Son kullanma tarihi "26.11.2026" olan ve "2024331" parti numaralı "Sebahat Vanilya Aromalı Helva" markalı helvalar piyasadan toplatılıyor. 

Salmonella nedir?

Salmonella veya salmonellozis, ishal, ateş ve mide ağrılarına neden olan, salmonella bakterilerinin neden olduğu bakteriyel bir enfeksiyondur. Hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan salmonella bakterisi, dışkı yoluyla dışarı atılarak yiyecek ve içeceklere bulaşır. Özellikle yaz aylarında daha çok görülen salmonella enfeksiyonunun en yaygın görülen belirtileri ishal, ateş ve mide kramplarıdır.

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