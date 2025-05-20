Narin cinayetinde tutuklanmıştı! Anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde tutuklanan ve ceza alan anne Yüksel Güran'ın cezaevinde son haline ait fotoğrafı ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024 günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde bulundu.
Evinden 1,5 kilometre mesafede dere yatağına gömülü şekilde çuval içinde bulunan Narin Güran, cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızı dereye gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi anne, ağabey ve amcaya cinayetle ilgili ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası verirken, Bahtiyar'a ise, 4,5 yıl hapis cezası verdi.
Dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderilirken, Erzincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalan anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıktı.
İşte Yüksel Güran'ın son hali: