Hakan Kara faiz kararına indirim ve tasarruf vurgusu yaptı: Ekonomistlerin faiz yorumları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre, banka politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) beklentiler dahilinde yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Ekonomistler hem yüzde 50’de sabit kalan faiz seviyesini hem de karar metnini yorumladı.

“Faiz indirimini dayatmaya çalışanlara net bir yanıt”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “faiz indirimi dayatmasına karşı yanıt” vurgusuyla, “Merkez Bankası enflasyonda en kötü geride kalsa da faiz indirimi henüz gündemimde değil demiş. Böylece erken faiz indirimini dayatmaya çalışanlara da net bir yanıt vermiş.” Şeklinde yaptığı ilk paylaşımının ardından şu ifadeleri kullandı:

“TCMB açıklamasını dengeli ve kararlı buldum. Tek eksiği bütçe harcamaları ve kamunun kontrol ettiği ürünlere yapılan zamlardan bahsetmemiş olması. Bana göre özel sektörün fiyatlama davranışının düzelmesi için öncelikle kamunun kendi fiyatlama davranışını düzeltmesi gerekiyor.”

Sonrasında da Kara, "Böylece son bir yıl içinde "kurusıkı" para politikasından "sımsıkı" para politikasına geçmiş olduk" yorumunu da yaptı.

TCMB açıklamasını dengeli ve kararlı buldum. Tek eksiği bütçe harcamaları ve kamunun kontrol ettiği ürünlere yapılan zamlardan bahsetmemiş olması.

Bana göre özel sektörün fiyatlama davranışının düzelmesi için öncelikle kamunun kendi fiyatlama davranışını düzeltmesi gerekiyor. https://t.co/QkRXhHrStZ — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) August 20, 2024

“Tek başına para politikası ile kolay değil”

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, faizin tek başına enflasyonu düşürmede yeterli olmadığını şu şekilde ifade etti:

“TCMB iç talebin yavaşladığına ve enflasyonist etkilerinin azaldığına daha fazla ikna olmuş durumda. İç talep konusunda para politikası etkili olabilir ve bu gözlenmeye başladı. Hizmet enflasyonu ve beklentilerde katılık konusunda daha kaygılı. Bu kaygının azaltılabilmesi tek başına para politikası ile kolay değil. Güven, yapısal reformlar, maliye politikası…”

TCMB iç talebin yavaşladığına ve enflasyonist etkilerinin azaldığına daha fazla ikna olmuş durumda.



İç talep konusunda para politikası etkili olabilir ve bu gözlenmeye başladı.



Hizmet enflasyonu ve beklentilerde katılık konusunda daha kaygılı. Bu kaygının azaltılabilmesi tek… https://t.co/2ETXAJFvWg — Erhan Aslanoğlu (@ErhanAslanoglu) August 20, 2024

“Erken faiz indirimleri beklemeyin”

Ünlü stratejist Timothy Ash, beklentilere paralel gelen faiz kararını sürpriz olmadı diye nitelerken, şunları söyledi:

“TCMB'den hala oldukça şahin bir yorum var- aylık enflasyondaki temel eğilimlerde önemli ve sürekli düşüşler gözlemlenene kadar para politikasını değiştirmeye (kesmeye) yönelik bir harekette bulunmayacaklar. Erken faiz indirimleri beklemeyin!”

Pretty hawkish commentary still from CBRT - they will not move to change (cut) monetary policy until significant and sustained falls in the underlying trends in monthly inflation are observed. Don’t expect early rates cuts! https://t.co/anfxqEl5vV — Timothy Ash (@tashecon) August 20, 2024

“Kasımdan önce faiz indirimi zor”

Prof. Dr. Emre Alkin, “sürpriz yok” derken, Ekonomist Murat Sağman, “Merkez Bankası bugünkü toplantısında 5.kez pas geçip faizleri yüzde 50’de sabit bıraktı. En son değişiklik mart ayında faiz artırımı şeklinde olmuştu. Daha önce ifade ettiğimiz gibi siyasi bir karar haricinde kasım ayından önce (o da olacağı kesin değil) bir faizi indirimi beklemiyorum” dedi.

Merkez Bankası bugünkü toplantısında 5.kez pas geçip faizleri yüzde 50’de sabit bıraktı. En son değişiklik mart ayında faiz artırımı şeklinde olmuştu. Daha önce ifade ettiğimiz gibi siyasi bir karar haricinden Kasım ayından önce (o da olacağı kesin değil) bir faizi indirimi… — Murat Sagman (@muratsagman) August 20, 2024

“Gıda fiyatlarına yer verilmedi”

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, “TCMB’nin dezenflasyon sürecinde, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörülerle uyumuna vurgu dikkat çekiyor” derken, fiyat gelişmelerine yönelik metne dair şu yorumu yaptı:

“TCMB politika faizini beklendiği gibi %50'de aynı bıraktı. Enflasyonda yukarı risklere karşı ihtiyatlı duruşunu koruyor. Enflasyon risklerinde hizmetlerde katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeleri yinelerken, gıda fiyatlarına yer vermediği görülüyor.”

#TCMB politika faizini beklendiği gibi %50'de aynı bıraktı. Enflasyonda yukarı risklere karşı ihtiyatlı duruşunu koruyor. #Enflasyon risklerinde hizmetlerde katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeleri yinelerken, #gıda fiyatlarına yer vermediği görülüyor. — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) August 20, 2024

“Stagflasyona dört nala gidişi doğruladı”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, durgunluk göstergelerine yönelik karar metnine dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:

Merkez Bankası faiz indirimini değil, aksine enflasyonda bozulma görülmesi halinde parasal sıkılaşmayı telaffuz etti. Enflasyon eğilimi özellikle hizmetlerde sürerken ekonominin soğuduğunu vurguladı. Bir anlamda stagflasyona dört nala gidişi doğruladı.