Hakan Kara faiz kararına indirim ve tasarruf vurgusu yaptı: Ekonomistlerin faiz yorumları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre, banka politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) beklentiler dahilinde yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Ekonomistler hem yüzde 50’de sabit kalan faiz seviyesini hem de karar metnini yorumladı.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “faiz indirimi dayatmasına karşı yanıt” vurgusuyla, “Merkez Bankası enflasyonda en kötü geride kalsa da faiz indirimi henüz gündemimde değil demiş. Böylece erken faiz indirimini dayatmaya çalışanlara da net bir yanıt vermiş.” Şeklinde yaptığı ilk paylaşımının ardından şu ifadeleri kullandı:

“TCMB açıklamasını dengeli ve kararlı buldum. Tek eksiği bütçe harcamaları ve kamunun kontrol ettiği ürünlere yapılan zamlardan bahsetmemiş olması. Bana göre özel sektörün fiyatlama davranışının düzelmesi için öncelikle kamunun kendi fiyatlama davranışını düzeltmesi gerekiyor.”

Sonrasında da Kara, "Böylece son bir yıl içinde "kurusıkı" para politikasından "sımsıkı" para politikasına geçmiş olduk" yorumunu da yaptı.

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, faizin tek başına enflasyonu düşürmede yeterli olmadığını şu şekilde ifade etti:

“TCMB iç talebin yavaşladığına ve enflasyonist etkilerinin azaldığına daha fazla ikna olmuş durumda. İç talep konusunda para politikası etkili olabilir ve bu gözlenmeye başladı. Hizmet enflasyonu ve beklentilerde katılık konusunda daha kaygılı. Bu kaygının azaltılabilmesi tek başına para politikası ile kolay değil. Güven, yapısal reformlar, maliye politikası…”

Ünlü stratejist Timothy Ash, beklentilere paralel gelen faiz kararını sürpriz olmadı diye nitelerken, şunları söyledi:

“TCMB'den hala oldukça şahin bir yorum var- aylık enflasyondaki temel eğilimlerde önemli ve sürekli düşüşler gözlemlenene kadar para politikasını değiştirmeye (kesmeye) yönelik bir harekette bulunmayacaklar. Erken faiz indirimleri beklemeyin!”

Pretty hawkish commentary still from CBRT - they will not move to change (cut) monetary policy until significant and sustained falls in the underlying trends in monthly inflation are observed. Don’t expect early rates cuts! https://t.co/anfxqEl5vV