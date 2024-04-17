Hakan Kara: Merkez bankası bunu ilk kez yaptı

Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Daha önceki paylaşımında enflasyonun yılın ikinci yarısında hissedilir bir yavaşlamaya gireceğini belirten Kara, Merkez Bankası'nın sunumlarının daha gerçekçi olduğunu belirterek bankanın enflasyon tahminlerini gerçekleşmelerle kıyasladığını belirtti. Kara bunun TCMB tarihinde bir ilk olduğunu hatırlattı.

Hakan Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TCMB'nin sunumları yeni yönetimle birlikte daha gerçekçi ve incelemeye değer hale geliyor.

Şeffaflıkta da önemli ilerleme var. Tarihinde ilk defa TCMB kendi aylık çekirdek enflasyon göstergelerini gerçekleşmelerle kıyaslıyor."