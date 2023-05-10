Halkbank'tan 4,26 milyar lira net kâr

Halkbank, 2023 yılının ilk çeyreğine ait konsolide bilançosunu KAP'a bildirdi.

Halkbank ilk çeyrekte 4 milyar 255 milyon TL ile piyasa beklentisinin üzerinde net dönem kârı elde etti. Bankanın geçtiğimiz yılın aynı döneminde net kârı 2,025 milyar TL seviyesinde bulunurken 2022 yılının tamamında ise net kâr 14,75 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.

İlk çeyrekte bankanın çeyreklik öz kaynak kârlılığı 2022 son çeyrekteki yüzde 28,1’den yüzde 16,5 seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı döneminde şirketin yıllık öz kaynak kârlılığı yüzde 15,4 seviyesindeydi. Aktif kârlılıkta ise, son çeyrekte rakamlar hem yıllık bazda hem de çeyreklik bazda yüzde 1,1’e geriledi.

TL mevduatların toplamdaki payı yüzde 62’ye yükseldi

Bankanın aktif büyümesi yıllık bazda yüzde 67,6, çeyreksel bazda yüzde 16,2 artışla 1,62 trilyon TL oldu. Bankanın toplam kredileri ilk çeyrekte yüzde 19,4 büyüdü. Kredilerdeki pazar payı yıl sonundaki yüzde 10,7’den yüzde 11,4’e yükseldi. Halkbank’ın mevduatları ilk çeyrekte yıl sonuna göre yüzde 19,6 artışla sektör ortalamasının üzerinde büyüdü. TL mevduatların toplamdaki payı yüzde 62’ye yükseldi.

Bankada sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,2, ana sermaye oranı yüzde 13,5 ve çekirdek sermaye oranı yüzde 11,66 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirisi yılın son çeyreğinde 15 milyar 664 milyon TL olurken, toplam menkul kıymet getirisi 20 milyar 554 milyon TL’oldu. Bankanın TÜFE endeksli menkul portföyü için kullanılan değerleme oranı ise yüzde 58 oldu.

Halbank, yılın ilk çeyreğinde 15 milyar 887 milyon TL net faiz geliri elde ederken, bankanın net faiz geliri yıllık bazda yüzde 75 arttı, çeyreksel bazda yüzde 32 gerileme gösterdi. Net faiz marjı da ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 7,4’ten yüzde 5,2 seviyesine geriledi.

TL ve yabancı para nezdinde spreadler bir önceki çeyrekte yüzde +1,3 iken, yılın ilk çeyreğinde yüzde -1,5’e geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde -0,4 olmuştu. Takipteki krediler rasyosu ilk çeyrekte sektöre paralel olarak geriledi ve yüzde 1,8 oldu.

Deprem bağışı faaliyet giderlerinde baskı yarattı

Bankanın faaliyet giderleri ilk çeyrekte, çeyreklik bazda yüzde 168, yıllık bazda yüzde 383 artış göstererek 15,375 milyar TL oldu. Bu tutarın 7 milyar TL’si deprem yardımından kaynaklandı. 7 Milyar TL deprem yardımı hariç faaliyet giderlerinde, çeyreksel bazda yüzde 45,7 artış ve yıllık bazda yüzde 162,3 artış olduğu hesaplandı.