Hazine, 2 yıllık tahville 1 milyar TL borçlandı

Hazine, TL cinsinden 2 Yıl (749 gün) vadeli sabit kuponlu ihalesi gerçekleştirdi. Nominal 2 milyar 697 milyon TL teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 525 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 24,59, ortalama yüzde 25,14, en yüksek yüzde 25,50 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 23,73 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 87.763 TL, ortalama fiyatı 88.203 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 13 Eylül 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 1 Ekim 2025 olarak belirlendi.