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Hazine Bakanı Şimşek: KKM payı yüzde 3,3’e düştü

Şimşek, “Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor” dedi.

Haber Merkezi
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Hazine Bakanı Şimşek: KKM payı yüzde 3,3’e düştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendiren politikalar sayesinde KKM’den çıkışın kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Bakan Şimşek, X üzerinden yaptığı KKM ile ilgili değerlendirmede, "2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL’ye geriledi. KKM’nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu." dedi.

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