Hazine, Nisan ayında 6 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu açıkladı. Hazine, 10 Nisan Pazartesi günü 5 yıl (1.785 gün) vadeli, 1 Mart 2028 itfalı, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvili yeniden piyasaya sunacak.

11 Nisan Salı günü iki ihale birden düzenlenecek. 3 yıl (1.239 gün) vadeli, 2 Eylül 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit koponlu tahvi ile 10 yıl (3.472 gün) vadeli, 13 Ekim 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

İki Günde 3 İhale

Hazine, 17 ve 18 Nisan tarihlerinde 3 ihale birden düzenleyecek.

17 Nisan Pazartesi günü 6 yıl (2.359 gün) vadeli, 3 Ekim 2029 itfalı, değişken faizli devlet tahvilini yeniden satışa sunulacak.

18 Nisan Salı günü 5 yıl (1.764 gün) vadeli, 16 Şubat 2028 itfalı,sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl (3.556 gün) vadeli, 12 Ocak 2033 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden piyasaya sunulacak. İki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin Nisan ayında toplam 16 milyar 254 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin milyar milyon TL kısmını piyasaya, milyar milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.