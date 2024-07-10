Hazine'nin eurobond ihracına ABD ve İngiltere'den yoğun ilgi

Hazine'nin yaptığı eurobond ihracında talep 4 kata yakın oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı için 9 Temmuz 2024 tarihinde BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,75 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 17 Temmuz 2024 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denilirken, açıklama şu şekilde devam etti:

"17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin kupon oranı %7,125, getiri oranı %7,300 olarak gerçekleşmiştir.

İhraca yaklaşık 170 yatırımcı, ihraç tutarının 4 katına yakın talep göstermiştir. Tahvilin %39’u ABD, %39’u Birleşik Krallık, %9’u diğer Avrupa ülkeleri, %6’sı Orta Doğu, %4’ü Türkiye ve %3’ü Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır."