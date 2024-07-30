Hazır giyim, AB’de pay yitirdi

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Avrupa Birliği ülkelerinin 2024 yılının ilk çeyreğinde hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,8 düşüşle 21,9 milyar Euro seviyesinde gerçekleşirken, söz konusu rakam içinde Türkiye’nin payı gerilemeye devam etti.

Türkiye’nin bölgeye hazır giyim ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 14,1 gibi yüksek bir oranda gerileyerek 2 milyar 541 milyon Euro’ya indi ve Türkiye’nin 27 üyeli birliğin konfeksiyon ürünleri ithalatından aldığı pay, yüzde 11,6’ya düştü.

Aynı dönemde AB’nin birlik dışındaki ülkelerden ithal ettiği tekstil ve hammaddeleri ithalatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 azalarak 4,6 milyar Euro değerinde gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye’nin AB’ye tekstil ihracatındaki gerileme ise yüzde 3,8 oranında gerçekleşti ve 876 milyon Euro oldu. Böylece gerilemesine rağmen ortalamanın altında kalan söz konusu oran Türkiye’nin bölgenin tekstil ithalatından aldığı payın, yüzde 17,4’ten yüzde 19,1’e yükselmesini sağladı.

Genel ithalatta payını artırdı

Eurostat’tan alınan verilere göre Avrupa Birliği’nin Birlik dışındaki ülkelerden genel ithalatı, 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 16,2 oranında azalarak 3 trilyon Euro’dan 2,5 trilyon Euro seviyesine geriledi. 2024 yılı Ocak-Mart döneminde ise AB-27’nin genel ithalatı 577,3 milyar Euro olarak hesaplandı. Birliğin Türkiye’den genel ithalatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,7 oranında düşüş göstererek 24,1 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu ithalat değeri ile Türkiye’nin AB’nin genel ithalat içerisindeki payı yüzde 3,7’den yüzde 4,2’ye yükseldi.

Türkiye, hazır giyimde üçüncü büyük tedarikçi

Avrupa Birliği ülkelerinin 2023 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ithalatı 2022 yılı verilerine göre yüzde 17 oranında düşüş ile 94 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmişti. Avrupa Birliği ülkelerinin 2023 yılında Türkiye’den gerçekleştirmiş olduğu hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı ise bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 14,4 oranında düşüşle 11,1 milyar Euro seviyesinde düştü. 2024 yılının Ocak-Mart döneminde hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,8 düşüşle 21,9 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmişti. 2024 Ocak-Mart döneminde 5,9 milyar Euro ithalat değeri ile Çin AB-27 ülkelerinin birinci tedarikçisi konumunda iken, Bangladeş 4,3 milyar Euro ile ikinci, Türkiye ise 2,5 milyar Euro ile üçüncü büyük tedarikçi konumunu korudu.

2023 Ocak-Mart dönemi ile kıyaslandığında Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisi olan Çin’in ihracatında yüzde 8,2, en büyük ikinci tedarikçisi olan Bangladeş’in ihracatında yüzde 19,8 ve üçüncü tedarikçisi olan Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 14,1 oranında düşüş yaşanırken; AB’ye en çok hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştiren ilk on ülke içerisinde sadece Kamboçya’nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 oranında artış gösterdi.

Pazar payı 2022’ye göre yüzde 9,5 düştü

Türkiye’nin AB-27 hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri pazarında Euro bazında 2022 yılında yüzde 11,5 olan pazar payı, 2023 yılında yüzde 3,2 oranında artışla yüzde 11,9 olarak kaydedilmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise Türkiye’nin payı, 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 1,6, 2022 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 9,5 oranında düşüş gösterdi. 2022’de yüzde 12,8 ve 2023’ün ilk çeyreğinde 11,8 olan pazar payı, yüzde 11,6’ya geriledi. Gerilemede Türkiye’de yüksek maliyetler nedeni ile üreticilerin bölgede fiyat tutturamaması ve ucuz ürünlerde pazarı Uzakdoğulu rakiplerine kaptırması etkili oldu.

Tunus’un kg değeri 29,1 Türkiye’nin 20,4 Euro

Eurostat verilerine göre, Türkiye’nin bölgeye gerçekleştirdiği hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatında kg başına değer 2023’ün ilk çeyreğinde 21,5 Euro iken bu yılın aynı döneminde 20,4 Euro’ya düştü. Bu dönemde bölgenin en büyük tedarikçisi olan Çin’in kg başına ihracat değeri, 13 Euro iken Bangladeş’in 14,2 ve Hindistan’ın da 11,4 Euro olarak gerçekleşti. İlk 10 tedarikçi arasında bölgeye kg başına ihracat değerini artıran iki ülke ise Tunus ve Fas oldu. İki ülkenin bölgeye ihracat değeri sırasıyla 29,1 ve 26,6 Euro olarak gerçekleşti.

Tekstilde pazar payı arttı, birim fiyatı düştü

Avrupa Birliği’nin 2024 yılı Ocak-Mart döneminde tekstil sektöründe en çok ithalat yaptığı 10 ülke arasında Türkiye, Çin’den sonra ikinci sıradaki konumunu korudu. Avrupa Birliği ülkelerinin 2024 yılı Ocak-Mart döneminde AB dışındaki ülkelerden ithal ettiği tekstil ve hammaddeleri ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 azalarak 4,6 milyar Euro değerinde gerçekleşti.

Bu dönemde, AB-27 ülkelerinin Türkiye’den tekstil ürünleri ithalatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,8 oranında düşerek 876,7 milyon Euro değerinde gerçekleşti. 2024 yılı Ocak- Mart döneminde Türkiye’nin bölgedeki pazar payı, 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 10,1 oranında, 2022 yılı aynı dönemine göre ise yüzde 6,9 oranında artış göstererek, Euro bazında yüzde 19,1 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 17,4 idi. Bu dönemde bölgenin kg başına tekstil ithalatı değer, 4,4 Euro iken bu rakam Türkiye’den yapılan ithalatta 3,9 Euro olarak gerçekleşti. Söz konusu değer, 2023’ün aynı döneminde 4,5 Euro idi.