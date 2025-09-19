İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı IGEF25 başladı

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara’de iç güvenlik ve savunma odaklı olarak düzenlenmeye başlayan İGEF 2025 fuarı ATO Congressium’da başladı.

Ankara Ticaret Odası’nın da desteklediği fuarın açılışında bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ikinci kez düzenlenen fuarın kamu güvenliğinin güçlendirilmesi, vatandaşların huzur ve refahının teminatı açısından kritik önem taşıyan yerli ve milli güvenlik çözümlerinin öne çıkmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Mehmet Aktaş, savunma sanayiinde yaşanan gelişmelerin geniş bir yelpazeye yayıldığını belirterek, güvenlik alanında da üretilen ekipman ve hizmetlerin ülke güvenliği, vatandaş huzuru ve refahı açısından büyük bir güç sağladığını anlattı.

Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Temel Aktay da konuşmasında, Türkiyenin, jeopolitik konumu nedeniyle sınır güvenliği, iç güvenlik açısından teyakkuz halinde olmasını gerektirdiğini belirterek, “Hem vatan topraklarını, hem de bölgesel istikrarı korumak açısından yerli savunma sanayi kapasitesinin geliştirilmesi ve savunma teknolojilerine yatırım yapılması hayati öneme sahip” dedi. Temel Aktay, Ankara’ın savunma ve güvenlik alanında öne çıkan il olduğunu, güçlü şirketlerin bulunduğunu belirterek, “İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı, iç huzuru, sınır içinde güvenliği korumayı sağlayacak ekipmanları tanıtırken, ekonomik ve sosyal gelişmeye de büyük katkı sağlıyor. Fuarın, Başkentimiz Ankara’da yapılıyor olması da ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

Fuara, 87 farklı ülkenin resmi davetli olduğu ve 50 dolayında ülkeden üst düzey resmi heyet beklendiği, 100'ün üzerinde yabancı delegasyonun katılımının kesinleştiği belirtildi. IGEF kapsamında, iş görüşmeleri için de etkinlikler hazırlandı. Fuarda, sektöre yönelik panel ve konferanslar da yapılıyor. İGEF25’te, görüntüleme, silah-mühimmat-patlayıcı, araç ve araç üstü ekipmanlar, güvenlik ve koruyucu ekipmanlar, eğitim ve güvenlik hizmetleri, iletişim, yazılım ve özel ekipmanlar sergileniyor.