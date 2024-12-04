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İÇASİFED/Süleyman Ekinci: Faiz getirisi yüzde 50, sanayici bu ortamda yatırım yapmak istemiyor

OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği(OSİAD) ve İÇASİFED Başkanı Süleyman Ekinci, faiz getirisinin yüzde 50 olduğu bir yerde sanayicinin yatırım yapmak istemediğini belirterek, sanayisizleşmenin Türkiye için tehlike olduğunu söyledi.

Hüseyin Gökçe
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İÇASİFED/Süleyman Ekinci: Faiz getirisi yüzde 50, sanayici bu ortamda yatırım yapmak istemiyor
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Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Yazılı açıklama yapan Ekinci, sanayinin yıllık bazda yüzde 2.2 daraldığına dikkat çekerken, yatırım isteksizliğine de değinerek bu durumun sürdürülebilir olmadığını anlattı.

KOBİ’lerin en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu ifade eden Süleyman Ekinci, karşılıksız çek ve senetlerde artış yaşandığını, takibe düşen kredilerin miktarında da artış yaşandığını belirtti.

"Bazı sanayiciler Mısır'a taşındı"

Üçüncü çeyrekte sanayi üretiminin yüzde 2.2 daralması yanı sıra makine teçhizat yatırımlarının da yüzde 8.4 gerilediğini ifade eden Ekinci, sanayicinin yüzde 50 getiriye sahip faize yöneldiğini, bazı sanayicilerin ise girdi maliyetlerini gerekçe göstererek işletmesini Mısır’a taşıdığını vurguladı.

Bankaların parayı ihtiyacı olana değil olmayana verdiğini dile getiren Ekinci, krediye ulaşabilen KOBİ’lerin ise bunu geri ödemede zorlandığını belirtti.

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