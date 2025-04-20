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İGA duyurdu! İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef eş zamanlı dörtlü bağımsız pist

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, perşembe günü hayata geçirilen eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunun ardından yeni hedeflerinin eş zamanlı dörtlü bağımsız pist operasyonu olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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İGA duyurdu! İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef eş zamanlı dörtlü bağımsız pist
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İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanında perşembe günü icra edilen eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna dair yeni görüntülere yer verildi.

İGA İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Yusuf Selamoğlu'nun açıklamaları da aktarılan videoda yeni hedefin dörtlü bağımsız pist operasyonu olduğu kaydedildi.

"Altyapı unsurları özel olarak tasarlandı"

Selamoğlu, İstanbul Havalimanı'nın inşaat aşamasındayken paralel operasyonlar için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu düzeyde gelişmiş bir operasyon, altyapıya yönelik uzun soluklu planlama, titiz bir tasarım süreci ve kapsamlı güvenlik analizlerini gerektiriyor. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza 2015'te başladık. Havalimanımızdaki pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları dahil olmak üzere tüm hava tarafı altyapı unsurları bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı.

"Üçlü pist operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz"

İGA İstanbul Havalimanı ilk günden itibaren geleceğe hazır şekilde planlanmış, tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bugün üçlü pist operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dörtlü operasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut altyapımız bu kapasiteye şimdiden hazır."

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