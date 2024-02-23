İhracat desteklenecek: Kuveyt Türk ile İDDMİB'den iş birliği kararı

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, ihracatçı firmalara desteğini artırarak Türkiye'nin cari dengesine katkı sunuyor.

İmza törenine, Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve iki kurumun yöneticileri katıldı.

İşbirliği kapsamında Kuveyt Türk, İDDMİB üyesi ihracatçı firmalara, uygun kar oranlarında finansman kullanımı ve döviz transferi, vesaik mukabili işlem, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) alış içeren özel indirimli dış ticaret komisyon paketi gibi fırsatlar sunacak.

İDDMİB üyesi ihracatçılar, Kuveyt Türk Mobil ve internet şubesi üzerinden havale ile EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz ve komisyonsuz şekilde yapabilecek. Ayrıca İDDMİB ihracatçıları, Miles & Smiles Kuveyt Türk Business kredi kartının başta yüksek mil kazanımı ve sonradan taksitlendirme olmak üzere birçok avantajından yararlanabilecek.

"Daha etkili ve verimli bir finansal destek sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak, iş dünyasına destek olmak ve ekonomiyi güçlendirmek amacıyla çeşitli sektörlerle işbirlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Daha önce DAİB, EİB ve BAİB gibi önemli ihracatçı birlikleriyle imzaladığımız protokollerle, sektörlere özel çözümler sunduk. İDDMİB ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle, Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatında daha etkili ve verimli finansal destek sunmayı, daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşbirliği kapsamında, İDDMİB üyelerine uygun finansman kullanımı ve özel indirimli dış ticaret komisyon paketleri gibi avantajlar sunduklarını aktaran Delipoyraz, "İhracatçıların iş süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor ve rekabet güçlerini artırmaya katkı sunuyoruz. İşbirliğinin, Türkiye'nin küresel pazarda daha etkin bir şekilde yer almasına vesile olmasını diliyor, İDDMİB üyelerine ve tüm sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise şunları kaydetti:

"Rekabetçi gücümüzü kaybettiğimizi belirttiğimiz bir dönemde, Kuveyt Türk ile işbirliğine giderek rekabetçi olmamızı sağlayacak bir protokol imzalamış bulunuyoruz. Protokol kapsamında sağlanacak bize özel finansman hizmetleriyle yeni açılımlar yakalayacağımıza inanıyoruz. Dünya genelinde kuvvetli bir muhabir ağına sahip olan Kuveyt Türk ile yaptığımız işbirliğinin hedef pazarlarımızda gücümüze güç katacağını düşünüyorum."