İkinci el otomobil alım-satımında yeni dönem başladı: Yapmayan trafiğe çıkamayacak

Otomobil alım-satımında yeni dönem başladı. Trafikte sigortasız araç kullanımını azaltmayı hedefleyen yeni düzenleme bugün devreye girdi. İkinci el araç satışında sigorta zorunlu hale geldi. Artık, araç devri işlemleri yalnızca geçerli trafik sigortası olan araçlar için yapılacak. Noter onayı olmadan satış işlemi gerçekleşmeyecek.

Sigorta için 15 günlük bir süre artık kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre ikinci el araç alıcıları, devir tarihinden itibaren trafik sigortasını yaptırmak zorunda olacak. Sigorta yaptırılmayan araçların devir işlemi noter tarafından onaylanmayacak. Önceden, araç satışının ardından alıcıya sigorta için 15 günlük bir süre tanınıyordu. Ancak, Anayasa Mahkemesi, bu süreyi düzenleyen kararı iptal etti.

Devir işlemi yapılamayacak

Tescil edilmiş araçların her türlü alım-satım ve devir işlemleri, sadece zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılmış araçlar için geçerli olacak. Aracın yeni sahibi, sigorta yaptırmadığı takdirde, devir işlemi gerçekleşmeyecek. Ayrıca noter tarafından yapılmayan herhangi bir satış ve devir işlemi geçersiz sayılacak. Bu uygulama, trafikten men edilmiş veya çekilmiş araçlar için geçerli olmayacak. Sektör yetkilileri, alınan bu kararın, trafikte sigortasız araç kullanımını önemli ölçüde azaltacağını belirtiyor.

Sigortasız araç kullanımı sorunlara neden oluyordu

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, araç satışı sonrasındaki 15 günlük sigorta süresiyle ilgili önemli bir değişikliğe yol açtı. Önceden, araç alıcıları satıştan sonra 15 gün içinde trafik sigortası yaptırabiliyordu. Ancak bu süre, yaşanan kazalar ve sigortasız araç kullanımına dair sorunlara neden oluyordu.

Aracın eski sahibi sorumlu tutuluyordu

Mahkeme, eski araç sahibinin, aracı devrettikten sonra sigorta şirketine durumu bildirme yükümlülüğünün iptal edilmesine karar verdi. Mahkeme kararında, eski sahibin araç üzerindeki hukuki ve fiili hakimiyetinin sona erdiği, dolayısıyla yeni sahibin üçüncü kişilere zarar vermesi durumunda eski sahibin sorumlu tutulmasının "ağır bir müdahale" olduğuna dikkat çekildi. Bu madde, 5 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış ve iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı. Uygulama ile sigortasız araç kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.