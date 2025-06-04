İspanyol devi TCMB’nin faiz indirimi için tarih verdi

BBVA Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayından itibaren politika faizinde kesintilere devam etmesini bekliyor.

BBVA Research tarafından hazırlanan Türkiye'nin enflasyon görünümüyle ilgili notta, "Sabitlenmemiş enflasyon beklentileri, yaz aylarında gıda enflasyonunda tarımsal dondan kaynaklanabilecek potansiyel yukarı yönlü riskler, hizmet enflasyonundaki atalet ve mali duruşa ilişkin belirsizlikler enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. TCMB'nin mayıs ayında beklenenden zayıf enflasyona rağmen muhtemelen ihtiyatlı bir parasal duruş sürdürmesine neden oluyor" denildi.

Notta, gevşeme döngüsünün haziran ayında bir noktada politika faizine yönelik fonlamada bir normalleşmeyle başlamasını ve temmuz ayından itibaren politika faizinde dikkatlice kalibre edilmiş kesintilerle devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Notta, "Yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 31 seviyesinde tutarak ihtiyatlılığımızı koruyoruz ancak para politikasının giderek daha kısıtlayıcı hale gelmesi, enerji fiyatlarının düşük seyri ve son aylarda enflasyonun beklentilerden daha iyi seyretmesi tahminlerimiz üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırdı" görüşüne yer verildi.

Enflasyon, beklentileri değiştirdi

Mayıs ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle birçok yabancı kuruluş beklentilerini yeniden gözden geçirdi.

TCMB'nin faiz politikasına yönelik değerlendirmede bulunan Capital Economics, TCMB'nin faiz indirmesi için açık kapı bırakırken, Morgan Stanley ve ING ise indirimlerin haziranda başlamasını beklemiyor.