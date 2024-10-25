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İstanbul'da mezar yerleri tükeniyor... Peki mezar fiyatları ne durumda?

İstanbul’da mevcut mezar yerlerinin doluluk oranı hızla artıyor. Şehir merkezindeki 131 mezarlığın defin işlemlerine kapatıldığını söyleyen İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı Ecevit Yılmaz, defin işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına yeni mezarlık alanlarının planlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da mezar yerleri tükeniyor... Peki mezar fiyatları ne durumda?
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İstanbul'da defin işlemlerinin nasıl sürdürüleceği ve gelecekte mezar yeri sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı sorusu, kentin mezarlık alanlarının yönetimi açısından büyük önem taşıyor. İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanı Ecevit Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haber Global'e konuşan Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre, şehirde toplam 14 milyon metrekare mezarlık alanı bulunuyor. 131 mezarlık ise doluluk nedeniyle defin işlemlerine kapatıldı.

Yılmaz, “Mevcut alanlarımıza ek olarak tahsis süreci tamamlanan ve gelecek yıllarda hizmete açılacak yeni mezarlık alanlarıyla İstanbul'da defin işlemleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağı öngörülmektedir” dedi.

Mezar yeri satışları durduruldu

Şehit ve gazi yakınları dışındaki vatandaşlar için mezar yeri satışları şu an itibarıyla yapılmıyor. Ecevit Yılmaz, yeni mezarlık alanlarının hizmete girmesiyle birlikte bu durumun yeniden değerlendirileceğini ve satışların tekrar başlatılabileceğini belirtti.

Mezar yeri fiyatları ne durumda?

Defin sırasında hazırlanan bir mezarın fiyatı ise 170 TL olarak belirlenmiş durumda. Gelecekte boş mezar yeri satışları başladığında, fiyatlandırmanın çeşitli faktörlere göre şekilleneceğini söyleyen Yılmaz, fiyatları etkileyen unsurların ileride daha netlik kazanacağını ifade etti.

131 mezarlık defin işlemine kapatıldı

İstanbul’daki pek çok mezarlık doluluk oranları nedeniyle yeni defin işlemlerine kapatıldı.  Yılmaz "Şehir merkezindeki 131 mezarlık, defin işlemlerine kapatılmıştır. Zincirlikuyu, Topkapı, Kozlu, Edirnekapı Şehitlik, Eyüpsultan, Aşiyan, Ulus, Karacaahmet, Kartal, ve Çengelköy Mezarlıkları kapalı mezarlık alanlarımız arasında yer almaktadır." dedi.

Mezarlıkların kent planlamasındaki rolü

İstanbul’da mezarlık alanlarının planlanması, yalnızca defin işlemlerini değil, aynı zamanda şehrin genel planlaması ve çevre düzenlemelerini de içeriyor. Mezarlıkların kent planlamasında stratejik olarak ele alınması gerektiğini belirten Ecevit Yılmaz, bu süreçte insanların tüm yaşam ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Yollar, sosyal alanlar, sağlık ve eğitim kuruluşları gibi temel hizmetlerle birlikte mezarlıkların da şehrin gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Mezarlıkların sadece defin işlemleri açısından değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilir kentsel gelişim için de önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Mezarlık alanları, kent planlamasının bir parçası olarak stratejik bir şekilde ele alınmalı” ifadesini kullandı.

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