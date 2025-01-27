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İstanbul'da ramazan sonuna kadar 'et fiyatları' sabitlendi

İstanbul'daki yerel marketler, Ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi. Kıyma 379 TL, kuşbaşı et ise 399 TL’den satılacak.

Haber Merkezi
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İstanbul'da ramazan sonuna kadar 'et fiyatları' sabitlendi
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Kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş bütçeleri zorlamaya devam ederken, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketlerden dikkat çeken bir adım geldi. Dernek, ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabit tutma kararı aldı. Bu kapsamda kıyma 379 TL, kuşbaşı et ise 399 TL’den satışa sunulacak.

Ramazan sonuna kadar devam edecek

Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol çerçevesinde İstanbul'da yerel marketler aracılığı ile bu kararı hayata geçireceklerini belirten İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere şunları dile getirdi:

"Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren olmak üzere ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama ramazan sonuna kadar devam edecek. Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız. İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketlerimiz aracılığı ile ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla kurmuş olduğumuz yerel perakende ağı ile tüm hanelere dokunuyoruz."

'Değerli etler'in fiyatları da sabitlendi

Güzeldere, ayrıca "değerli etler" kapsamındaki kategorilerde de fiyatların sabitlendiğini belirterek, "Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 lira. Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız." ifadelerini kullandı.

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