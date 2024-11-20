Son Dakika... İstanbul'da suya zam geldi
İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda su tarifelerine yüzde 17,5 oranında zam kararı alındı. Bu düzenleme ile İstanbul’da birinci kademe suyun birim fiyatı 32,28 liradan 37,92 liraya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İSKİ Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Kurul'da 16 milyon İstanbulluyu ilgilendiren karar alındı
Zam kararı oy birliği ile kabul edildi
İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu’nda alınan kararla İstanbul'da suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen yeni düzenlemeye göre, suyun birinci kademe birim fiyatı 32,28 TL’den 37,92 TL’ye yükseldi. Zam kararı, oy çokluğuyla kabul edildi.