İZTO’dan da “erken faiz indirmeyin” uyarısı geldi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Merkez Bankası’nın sözlü yönlendirmelerinde belirttiği gibi mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon yüzde 1,5 seviyesinin altına düşmeden ve 2025 asgari ücret artışının söz konusu hedefi destekleyeceğine emin olunmadan, faiz indirimine gidilmemesi gerektiğini ifade etti.

İZTO eylül ayı olağan meclis toplantısında ABD Merkez Bankası’nın (FED) 4 yılı aşkın süre sonra geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdiğini anımsatan Özgener, “Avrupa Merkez Bankası da ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi. Bu ortamda Rusya’nın tekrar faiz artırımına gittiğini gözlemledik. Ülkemizde ise faiz konusunda daha ihtiyatlı davranmaya devam edilmesi gerek. Bu durum, diğer ülkelere göre daha yüksek seviyelere çıkan enflasyona geç tepki verilmesi ve geç başlayan parasal sıkılaştırmanın sonucu. Her ne kadar ülkemizde özellikle KOBİ’lerimizin finansmana erişimlerini teminen, faizin indirilmesine ihtiyaç duyulduğunu görüyor olsak da erken bir faiz indirim kararıyla enflasyonda bugüne kadar verdiğimiz zorlu mücadelenin tehlikeye atılmaması lazım” dedi.

“OVP’de enflasyon tahmini en üst seviyede”

Güncellenen Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendiren Mahmut Özgener, “Eylül ayı başı itibariyle açıklanan 2025-2027 Orta Vadeli Program’da, makroekonomik tahminler kapsamında değişiklikler olduğunu görüyoruz. Değişen bu tahminlerin, reel sektör ve hane halkının enflasyon beklentilerini, piyasa beklentilerine göre ne kadar aşağı çekebileceğini ilerleyen süreçte daha net göreceğiz. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporu açıklamasında, 2024 enflasyonunun tahmin aralığının üst sınırına yakın gerçekleşmesinin daha olası olduğu çıkarımı yapılmıştı. Bu yaklaşımın, OVP’ye de yansıması programın sergilediği gerçekçi yaklaşımı destekler nitelikte. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in de vurguladığı gibi maliye politikalarının dezenflasyonist sürece katkısının önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu noktada, kamudaki hangi gelir kaynaklarının artacağı ve hangi gider kalemlerinin düşeceği, bunların bütçe açığını ne ölçüde azaltacağı gibi konuların enflasyonun düşmesi konusunda önemli bir fark yaratacağına inanıyoruz” diye konuştu.

OVP’de, yeşil dönüşüm ve karbon fiyatlandırma gibi doğru söylemlere yer verildiğini de hatırlatan Özgener, “Bu söylemlere ilişkin politikaların uygulama kapasitesinin de yüksek bir performansla gerçekleşmesini umuyoruz” dedi.