  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. KAİSDER’de Mehlika Gider dönemi
Takip Et

KAİSDER’de Mehlika Gider dönemi

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) 5. Genel Kurulu’nda Mehlika Gider, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KAİSDER’de Mehlika Gider dönemi
Takip Et

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği'nden yapılan açıklamada, KAİSDER'in 5'inci Genel Kurulunun gerçekleştirildiği belirtildi. Genel Kurulda, bir önceki yönetimin faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider kalemleri ibra edilirken, tüzük değişikliği ile daha önce 2 artı 2 olan yönetim süresinin, tek dönem 3 yıla indirildiği vurgulanan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehlika Gider'in seçildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehlika Gider, insan odaklı üretimi öngören Endüstri 5.0'ın yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

Nitelikli kadın girişimci sayısını artırmayı ve her sektörde başarıya ulaşmaktan alıkoyan dezavantajları ortadan kaldırmayı hedefledikleri değerlendirmesinde bulunan Gider, yerel ve uluslararası iş birliklerini geliştireceklerini, özel projeler üreteceklerini ifade etti.

Dışişleri'nden İsrailli bakanın paylaşımına tepki: Alçakça yalanlar!Dışişleri'nden İsrailli bakanın paylaşımına tepki: Alçakça yalanlar!Gündem

 

DEM Parti'den MÜSİAD ve TÜSİAD'a ziyaretDEM Parti'den MÜSİAD ve TÜSİAD'a ziyaretGündem

 

Ekonomi
Babacan'dan Erdoğan'a asgari ücret tepkisi: Mikrofonlardan kaçmayın!
Babacan'dan Erdoğan'a asgari ücret tepkisi: Mikrofonlardan kaçmayın!
Eğilmez anlattı: İran-İsrail savaşı Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?
Eğilmez anlattı: İran-İsrail savaşı Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?
Vergi affı mı geliyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı!
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu toplandı
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu toplandı
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Jeopolitik riskler ve ithalat süreci sanayiciyi zorluyor
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Jeopolitik riskler ve ithalat süreci sanayiciyi zorluyor
Dev bankadan dolar ve Euro’da yükseliş beklentisi!
Dev bankadan dolar ve Euro’da yükseliş beklentisi!