KAİSDER’de Mehlika Gider dönemi

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği'nden yapılan açıklamada, KAİSDER'in 5'inci Genel Kurulunun gerçekleştirildiği belirtildi. Genel Kurulda, bir önceki yönetimin faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider kalemleri ibra edilirken, tüzük değişikliği ile daha önce 2 artı 2 olan yönetim süresinin, tek dönem 3 yıla indirildiği vurgulanan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehlika Gider'in seçildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehlika Gider, insan odaklı üretimi öngören Endüstri 5.0'ın yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

Nitelikli kadın girişimci sayısını artırmayı ve her sektörde başarıya ulaşmaktan alıkoyan dezavantajları ortadan kaldırmayı hedefledikleri değerlendirmesinde bulunan Gider, yerel ve uluslararası iş birliklerini geliştireceklerini, özel projeler üreteceklerini ifade etti.