Kapanan esnaf 83 bini aştı

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Eylül ayı istatistiklerine göre, yılbaşından bu yana ilk kez açılan esnaf işyeri sayısı, çok sınırlı bir değişim olsa da geçen yılın gerisine düştü. TESK’in Eylül ayı istatistikleri, ekonomik durgunluğun ticari hayatın ana aktörlerinden esnaf kesimine de yansımaya başladığını ortaya koydu. Eylül’de kurulan esnaf işyeri sayısı yüzde 1.29 azalarak 26 bin 723’ten 26 bin 378’e geriledi. Aynı dönemde kapanan esnaf işyeri sayısı ise yüzde 12.87’lik azalışla 10 bin 329’dan 9 bine geriledi.

Ocak-Eylül döneminde ise açılan esnaf işyeri sayısı yüzde 18.9’luk artışla 235 bin 769’a çıkarken, kapanan işyeri sayısı neredeyse yerinde saydı ve yüzde 0.71’lik artışla 83 bin 302’ye yükseldi. 2024 yılının tamamında kurulan esnaf işyeri sayısı önceki yıla göre yüzde 8.33 azalarak 287 bin 624’e, kapanan işyeri sayısı da yüzde 13.7 azalarak 120 bin 5’e gerilemişti.

Esnaf sayısı 2.5 milyonun üzerinde

Türkiye’de esnaf sayısı ise 30 Eylül 2025 itibarıyla 2 milyon 293 bin kişi olurken, esnaf işyeri sayısı ise 2 milyon 555 bine çıktı. 85 milyonluk il nüfus toplamına göre esnafl arın oranı ise yüzde 2.68 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’de en çok esnaf 283 bin 445 ile İstanbul’da, en az esnaf ise 2 bin 650 ile Tunceli’de bulunuyor.