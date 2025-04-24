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Kapasite kullanımı 26 ayın en düşüğünde

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle öncü veri, 2023 Marttan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Haber Merkezi
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Kapasite kullanımı 26 ayın en düşüğünde
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1736 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan düşerek yüzde 74,6'ya geriledi.

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