  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kasım indirimlerinde şikayetler 60 bini aştı: Tüketiciler en çok nelerden şikayet etti?
Takip Et

Kasım indirimlerinde şikayetler 60 bini aştı: Tüketiciler en çok nelerden şikayet etti?

Kasım ayındaki yoğun indirim döneminin sona ermesiyle, Şikayetvar platformu e-ticaret, kargo ve pazaryeri sitelerine dair dikkat çeken veriler paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kasım indirimlerinde şikayetler 60 bini aştı: Tüketiciler en çok nelerden şikayet etti?
Takip Et

Kasım ayı boyunca süren indirim dönemi sona ererken, Şikayetvar platformu bu süreçteki e-ticaret, kargo ve pazaryeri verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, son bir ayda e-ticaret sektörüne yönelik 30 bini aşkın, kargo hizmetlerine ise yaklaşık 19 bin şikayet iletildi. Şikayetvar, tüketiciler ile markalar arasında köprü işlevi görerek bu dönemde yaşanan sorunları gözler önüne serdi.

Kasım ayında 32 bin 454 şikayet!

Platformun paylaştığı verilere göre Kasım ayı boyunca e-ticaret sektörüyle ilgili toplam 32 bin 454 şikayet ulaştı. Şikayetlerin yüzde 13’ü Şikayetvar üzerinden çözüme kavuşturuldu. Pazaryeri siteleri incelendiğinde 2024’ün Kasım ayında toplam 12 bin 53 şikayet platforma ulaştı. Bu şikayetlerin yüzde 10’u Şikayetvar üzerinden çözüldü.

Gelen şikayetlerin yüzde 23'ü platform üzerinden çözüldü

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar verilerine göre kargo sektörüne Kasım ayında toplam 19 bin 209 geldi. Gelen şikayetlerin yüzde 23’ü platform aracılığıyla çözüme kavuştu.

E-ticaret sektörüyle ilgili gelen şikayetler:

Ürün iptali, iadesi ve değişimiyle ilgili sorunlar

Fiyat ve ödeme problemleri

Ürün kalitesi ve yanıltıcı ürün gönderimi

Teslimat gecikmeleri ve kargo sorunları

Müşteri hizmetleri ve destek eksikliği

Kargoda en çok şikayet edilen konular:

Teslimat gecikmeleri ve kayıp kargolar, yanlış veya eksik ürün teslimatı, adres bulunamadı ve teslim edilememe sorunları, müşteri hizmetleri ile iletişim eksikliği, kargo hasarları ve tazminat sorunları.

Pazaryeri siteleriyle ilgili en çok şikayet edilenler:

Yanlış veya kusurlu ürün teslimatı ve iade sorunları

Kargo teslimat gecikmeleri ve yanlış adrese teslimat

Müşteri hizmetleri ile iletişim sorunları

Sipariş iptali ve para iadesi sorunları

Faturasız satış ve yetersiz müşteri hizmetleri

Reel sektörün döviz açığı yaklaşık 5 yılın zirvesine çıktıReel sektörün döviz açığı yaklaşık 5 yılın zirvesine çıktıEkonomik Veriler

 

Almanya'da otomotiv sektörü tehlikede!Almanya'da otomotiv sektörü tehlikede!Küresel Ekonomi

 

SON DAKİKA.... Yenidoğan çetesi davasında savcı 10 sanığın daha tutuklanmasını istediSON DAKİKA.... Yenidoğan çetesi davasında savcı 10 sanığın daha tutuklanmasını istediGündem

 

Ekonomi
İş yerinde doğruluk ve bağlılığa uymayan eylemler haklı fesih nedeni
İş yerinde doğruluk ve bağlılığa uymayan eylemler haklı fesih nedeni
Libya'nın gaz üretimi 2013'ten bu yana en yüksek seviyede
Libya'nın gaz üretimi 2013'ten bu yana en yüksek seviyede
Hem aylık hem de yıllık bazda artış: İlk 3 ayda 812 milyon dolarlık fındık ihraç edildi
Hem aylık hem de yıllık bazda artış: İlk 3 ayda 812 milyon dolarlık fındık ihraç edildi
Bakan Bolat: Enflasyonun ana eğilimi geriledi
"Enflasyonun ana eğilimi geriledi"
Yeni nesil kahve evleri sayısında patlama yaşanıyor!
Yeni nesil kahve evleri sayısında adeta patlama yaşanıyor!
Mahfi Eğilmez’den yıl sonu enflasyon tahmini
Mahfi Eğilmez’den yıl sonu enflasyon tahmini