Kasım indirimlerinde şikayetler 60 bini aştı: Tüketiciler en çok nelerden şikayet etti?

Kasım ayı boyunca süren indirim dönemi sona ererken, Şikayetvar platformu bu süreçteki e-ticaret, kargo ve pazaryeri verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, son bir ayda e-ticaret sektörüne yönelik 30 bini aşkın, kargo hizmetlerine ise yaklaşık 19 bin şikayet iletildi. Şikayetvar, tüketiciler ile markalar arasında köprü işlevi görerek bu dönemde yaşanan sorunları gözler önüne serdi.

Kasım ayında 32 bin 454 şikayet!

Platformun paylaştığı verilere göre Kasım ayı boyunca e-ticaret sektörüyle ilgili toplam 32 bin 454 şikayet ulaştı. Şikayetlerin yüzde 13’ü Şikayetvar üzerinden çözüme kavuşturuldu. Pazaryeri siteleri incelendiğinde 2024’ün Kasım ayında toplam 12 bin 53 şikayet platforma ulaştı. Bu şikayetlerin yüzde 10’u Şikayetvar üzerinden çözüldü.

Gelen şikayetlerin yüzde 23'ü platform üzerinden çözüldü

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar verilerine göre kargo sektörüne Kasım ayında toplam 19 bin 209 geldi. Gelen şikayetlerin yüzde 23’ü platform aracılığıyla çözüme kavuştu.

E-ticaret sektörüyle ilgili gelen şikayetler:

Ürün iptali, iadesi ve değişimiyle ilgili sorunlar

Fiyat ve ödeme problemleri

Ürün kalitesi ve yanıltıcı ürün gönderimi

Teslimat gecikmeleri ve kargo sorunları

Müşteri hizmetleri ve destek eksikliği

Kargoda en çok şikayet edilen konular:

Teslimat gecikmeleri ve kayıp kargolar, yanlış veya eksik ürün teslimatı, adres bulunamadı ve teslim edilememe sorunları, müşteri hizmetleri ile iletişim eksikliği, kargo hasarları ve tazminat sorunları.

Pazaryeri siteleriyle ilgili en çok şikayet edilenler:

Yanlış veya kusurlu ürün teslimatı ve iade sorunları

Kargo teslimat gecikmeleri ve yanlış adrese teslimat

Müşteri hizmetleri ile iletişim sorunları

Sipariş iptali ve para iadesi sorunları

Faturasız satış ve yetersiz müşteri hizmetleri