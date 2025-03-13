Kaspi.kz, Rabobank'ın Türkiye'deki birimini almak için görüşüyor

Kaspi.kz, Rabobank'ın Türkiye'deki birimini almak için görüşmelere başladı. Bloomberg’in haberine göre, konuya yakın kaynaklar Rabobank'ın Türkiye'deki birimini satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Bu şirketin Türkiye’de ikinci satın alma işlemi olacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, müzakerelerin devam ettiğini ve henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi. Kişiler, herhangi bir anlaşmanın Türk düzenleyicilerin onayına tabi olacağını söyledi.

Rabobank Türkiye ve Kaspi.kz'den yorum gelmedi

Türkiye Kamuyu Aydınlatma Platformu'na göre, Rabobank AS'nin Aralık ayı itibarıyla konsolide olmayan varlıkları 52 milyon dolar seviyesindeydi.

Rabobank Türkiye ve Kaspi.kz sözcüleri yorum yapmayı reddetti.

Görüşmeler, Hollandalı firmanın birimi önce kripto para borsası BtcTurk'e, ardından da inşaat devi Rönesans Holding'e satma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından başladı.

Geçen yıl Hepsiburada'yı almıştı

Anlaşma başarılı olursa, Kaspi.kz'nin geçen yıl Türkiye'deki ikinci satın alımı olacak. Ocak ayında kapanan e-ticaret platformu Hepsiburada'nın çoğunluk hissesini 1,13 milyar dolara satın almıştı.

Kaspi.kz Türkiye'de fırsatlar arıyor

Kaspi.kz, bankacılık, ödemeler ve e-ticareti birleştiren "süper uygulama" modelinin 85 milyonluk bir pazarda ivme kazanabileceğine iddiasıyla Türkiye'de fırsatlar arıyor.

Kazakistan'ın en değerli halka açık şirketi

Kaspi.kz, Kazakistan'ın 20 milyonluk nüfusundan 14 milyon kullanıcıya sahip ve ülkenin en değerli halka açık şirketi olarak biliniyor.