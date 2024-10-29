Kirasını 20 TL eksik ödedi, mahkeme evden tahliyesine karar verdi

Ankara'nın Çankaya İlçesinde bir ev sahibi, 2 bin 220 lira kira bedelinin 20 lirasının kiracısı tarafından eksik ödendiğini fark etti. Ev sahibi söz konusu eksik ödemeden dolayı avukatı aracılığıyla icra işlemi başlattı. Habertürk'te yer alan habere göre, ev sahibi tarafından açılan dava ile evden tahliyesine karar verildi.

Davacı ev sahibinin avukatı Emre Güneş, "Müvekkilim bana kira bedelinin eksik ödendiğini iddia ederek başvurdu. Biz de banka hesaplarını istedik. Banka hesaplarında gerçekten de kira bedelinin eksik ödendiğini tespit ettik. Eksik ödenen kira bedelini kiracıdan icra takibi yoluyla talep ettik. Kiracıya tanınan süre içerisinde borcunun olmadığını iddia etti. Eksik kira bedelini icra takip dosyasına ödemedi. Bizde eksik ödenen 20 TL’lik kira bedelinin tahsilini talep ettik. Süre tanıdık. 20 TL olan kira bedelini ödemedi. Tahliye davası açtık. Mahkemece de kira bedelinin eksik ödendiği tespit edilerek kiracının tahliyesine karar verildi. Mahkeme alacağın tahsiline de hükmetti" diye konuştu.