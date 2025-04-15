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Kırşehir’de 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak

Kırşehir'de 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak. Kırşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Kırşehir’de 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak
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Kırşehir'in Merkez ilçesi sınırlarındaki 2 alan jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 811 bin 367 lira 94 kuruş ile 917 bin 554 lira 62 kuruş olan ve geçici teminat bedelleri 24 bin 341 lira 4 kuruş ile 27 bin 526 lira 64 kuruş olan sahaların ihaleleri, 15 Mayıs'ta saat 10.00 ve 10.15'te Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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