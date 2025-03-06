Kıyı bölgeleri yatırımcının gözdesi oldu! Parası olan arazi yatırımlarına yöneldi

Yatırımcı son dönemde gözünü arazi yatırımlarına çevirdi. Kısa sürede kazanç sağlamak isteyen arsa yatırımlarına yöneldi. En çok talep göre bölgeler ise, ulaşım çeşitliliği olan, sanayileşme ve istihdam bölgeleri ile kıyı kesimleri oldu.

İmarlı ve imarsız arsalara taleplerin arttığını söyleyen yatırım danışmanı Mehmet Çakır, talep gören bölgelerdeki, arazi yatırımında yeni trendler, en karlı bölgeler ve stratejileri açıkladı.

Sanayi bölgeleri revaçta

Çakır, "Eğer hızla kazanç sağlamak istiyorsanız, talep gören bölgeleri tercih etmelisiniz. Bu bölgeler, yatırımcılara kısa sürede büyük kazançlar sağlayabiliyor. Talep olan bölgeler her zaman daha hızlı değer kazanır. Arazi yatırımı yapacaklar, öncelikle talep gören bölgeleri tercih etmelidir. Bu bölgeler, yatırımcılara hızlı ve kazançlı geri dönüşler sağlar" dedi.

Ulaşım çeşitliliği olan bölgeler ilgi görüyor

Deniz yolu, kara yolu ve demir yolu gibi ulaşım seçenekleri bulunan bölgeler, yatırımcılara her zaman daha güvenli ve kârlı kazançlar sunar. Ulaşım çeşitliliği olan araziler, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Kıyıya cephe bölgelerde kazanç katlanıyor

Çakır, kıyıya cephe bölgelerin, yatırımcılara dinamik ve spesifik kazançlar sağladığını belirterek, "Kıyı bölgeleri, her zaman daha yüksek getiri potansiyeli taşır ve yatırımcıların gözdesi olmuştur. Bu tür bölgelerdeki arazi yatırımları, daha yüksek getiri potansiyeline sahiptir. Bir bölgeye nüfus göçü varsa, oradaki arazi yatırımları altın değerinde olabilir” dedi.

Nüfus göçünün yönü arazilerin değeri ile ilgili ipucu veriyor

Nüfus artışının, arsa talebini artırdığını dikkat çeken Çakır, “Bu da yatırımcıların büyük kazançlar elde etmesine imkan sağlar. Nüfus göçünü takip etmek, arazinin gelecekteki değerini öngörmek için önemli bir kriterdir” diye konuştu.

Sanayileşme ve istihdam olan bölgelerde yapılan arazi yatırımlarının büyük ve spesifik kazançlar sağladığını belirten Çakır, “Bu tür bölgelerdeki arazi yatırımları, daha yüksek getiri potansiyeline sahiptir. Bu bölgeler, barınma ihtiyacını artırarak konut alanlarının hızla revize edilmesine yol açar. Sanayileşen ve istihdam oluşturan bölgeler, her zaman yatırımcıların gözdesi olmuştur” dedi.

Uzun vadeli yatırımlarda tarım bölgeleri öne çıkıyor

Yatırımcının uzun vadeli yatırımında tarım alanlarının öne çıktığını dikkat çeken Çakır, “On yıllık uzun vadeli yatırımlar için tarım bölgelerinde yer almak, anlamlı kazançlar elde etmenizi sağlayabilir. Tarım arazileri, gelecekte büyük değer kazanabilir ve yatırımcılara sağlam kazançlar sunar. Bir karış toprağın bile değeri büyüktür ve bu yatırım stratejisi, uzun vadede kazançlı olacaktır" ifadelerini kullandı.