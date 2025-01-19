Konut piyasası hareketlendi: Kiralık daire sayısı artıyor

Pandemi sonrası yükselen kiralık konut fiyatlarında, yüzde 25 kira sınırının kaldırılması ve Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecinin başlamasıyla birlikte rahatlama yaşandı. Emlakjet verilerine göre, 2024 Aralık ayında Türkiye genelinde kiralık konut ilanlarının sayısında artış görüldü.

Buna göre, kiralık konut stoku, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarken, satılık konut stoku da yüzde 25 oranında yükseldi. İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere üç büyük şehirde ise kiralık konut stokunda yıllık yüzde 50, satılık stokunda da yüzde 25 artış kaydedildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre aralık ayı itibarıyla, kiralık stok artışında öne çıkan ilçeler İstanbul'da Çekmeköy ve Tuzla, Ankara'da Çankaya ve Gölbaşı, İzmir'de ise Aliağa ve Bayındır oldu. Satılık konut stoku açısından bakıldığında ise İstanbul'da Beykoz, Ankara'da Çubuk, İzmir'de ise Karaburun dikkat çeken bölgeler arasında yer aldı. Sektör uzmanlarına göre, artık kiralık ev bulamama sorunu sona erdi. Bollaşan evlerle birlikte kiralama süreleri de 1 aydan 3 aya çıktı.

Hareketlilik yüzde 14 oranında arttı

Verileri değerlendiren Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, yüzde 25 kira sınırının kaldırılmasıyla birlikte, özellikle kiralık konut stoklarında belirgin bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Sınırlamanın kalkmasından önce kiralık stoklarda düşüş gözlemlenirken, bu karar sonrası stokların bir önceki aya kıyasla yüzde 14 oranında arttığını ifade eden İdikat, "Diğer yandan, Suriyelilerin ülkelerine dönüş süreci de konut piyasasında etkisini gösterdi. Kasım ayı itibarıyla geri dönüşlerin başlaması, göç yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kiralık talebini bir miktar azaltarak stokların geçici olarak artmasına yol açtı" diye konuştu.

Deprem konutları etkisi

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Taylan da hem Suriyelilerin yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başlaması hem de özellikle depremin yaşandığı Gaziantep, Urfa, Malatya, Kahramanmaraş gibi şehirlerde deprem konutlarının teslim edilmesiyle, özellikle kiralık konut arzında artış yaşandığını söyledi. Ayrıca deprem nedeniyle Ankara, İstanbul, Antalya, Mersin gibi şehirlere gidenlerin de yavaş yavaş kendi memleketlerine dönmeye başladığını belirten Taylan, bu durumun da kiralık fiyatlarını aşağı çekmeye başladığını söyledi. Dolayısıyla Türkiye genelinde artık çok rahat kiralık konut bulunabildiğini dile getiren Taylan, "Bu yıl kiralarda en fazla yüzde 58'lik bir artış yaşanır. Düşen enflasyonun etkisiyle gelecek yıl ise artışın yüzde 25-30 arasında olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla konutta kira krizi ortadan kalktı diyebiliriz" dedi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kiralar düştü

Son dönemlerde kiralık ev sayısında artış yaşandığına dikkat çeken İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, buna bağlı olarak kiralama sürelerinin uzadığına dikkat çekti. Eskiden kiralık piyasasına çıkan bir evin en fazla 30 gün beklediğini artan ev sayısına bağlı olarak bu sürenin uzayarak artık 90 güne kadar çıktığını söyledi. Sürelerin uzamasında kiraların hâlâ yüksek olmasının da rol oynadığını ifade eden Aşa, "İstanbul'da merkeze yakın bölgelerde kiralama fiyatları ortalama 30 bin TL seviyesinde. Dolayısıyla talep olmayınca eskisi gibi artışlar olmuyor. Hatta Suriyelilerin yoğun yaşadığı Fatih gibi ilçelerde Suriyelilerin ikametgahlarının olduğu şehirlere kaydırılmasının etkisiyle eskiden 22-23 bin TL olan kiralar 17-18 bin TL'lere geriledi" diye konuştu.

Satılıkta maksimum artış yüzde 35 olabilir

Hacı Ali Taylan, kiralığın yanı sıra satılık konut tarafına da bakıldığında düşen mevduat faizleri nedeniyle buradaki paranın konuta kaymaya başladığını söyledi. Taylan, "Dolayısıyla satış tarafı da kötü değil. Ancak bundan sonra satılık tarafında da eskisi gibi artış olmaz. En fazla yüzde 15-35 arasında bir artış yaşanabilir" dedi.