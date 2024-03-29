Kredi kartı ile yapılan ödemeler iki katını aştı

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yıla göre büyüme oranı yüzde 127 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"2023 yılı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90,0 milyon adet oldu.

Toplam kart sayısı ise 397 milyon adedi aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yıla göre büyüme oranı yüzde 127, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 103 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 115 oldu.

Kartlı ödemelerin 6 trilyon 699 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 1 trilyon 399 milyar TL’sinde banka kartları, 142,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 8 trilyon 241 milyar TL oldu.

İnternetten kartlı ödemeler, 2023’de yüzde 130 artarak 2 trilyon 365 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 28’e ulaştı.

Geçen yıl her her 4 TL’nin “1TL’den fazlası” internetten yapıldı."