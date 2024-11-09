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Kripto hesabına para gönderecekler dikkat! Binance kritik değişikliğe gitti

Binance TR, kullanıcılarına alan adı ve şirket ünvanında değişikliğe gittiğini bildirdi. Şirketin uygulamaya aldığı değişiklik SPK’nın kripto sektörüne yönelik düzenlemelere uyum sağlama amacıyla yapıldı.

Haber Merkezi
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Kripto hesabına para gönderecekler dikkat! Binance kritik değişikliğe gitti
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Kripto para alım satım platformu Binance’dan kritik değişiklik geldi. Şirket kulanıcılarına alan adı ve şirket ünvanında değişikliğe gittiğini bildirdi

Artık yeni alan adı üzerinden hizmet verecek

Binance TR, kullanıcılarını platformda yapılan önemli değişiklikler konusunda bilgilendirdi.

Buna göre Binance TR, eski alan adı "www.trbinance.com" yerine artık "www.binance.tr" üzerinden hizmet verecek. Kullanıcılar bir süre daha eski alan adı üzerinden erişim sağlayabilecek. Ancak, yakın zamanda sadece yeni alan adı aktif kalacak.

Kripto hesabına para göndereceklere uyarı geldi

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yapılan kripto varlık düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Binance TR’nin şirket ünvanında da değişikliğe gidildi. Eski ünvan "BN Teknoloji A.Ş.", "Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş." olarak güncellendi.

Kullanıcıların Türk lirası yatırma işlemlerinde alıcı adı kısmına bu yeni ünvanı yazmaları gerekecek.

Destek ekibi sorunlar için 7/24 hizmet verecek

Öte yandan bu güncellemelerin, platformun işleyişinde herhangi bir değişikliğe veya aksamaya yol açmayacağı, kullanıcıların her türlü soru ya da destek ihtiyacı için 7/24 destek ekibine ulaşabilecekleri aktarıldı.

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