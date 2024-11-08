Bitcoinde 100 bin dolar senaryosu! Analistlerden Trump dönemi için kritik analiz geldi

ABD seçimlerinden Donald Trump’ın ipi göğüslemesi kripto paralara yaradı. Kripto piyasalarında keskin yükselişler yaşanırken Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed kararı ikinci rekoru getirdi

Trump’ın başkanlığına bir de Fed tarafından gelen haberler de eklenince Bitcoin yeniden rekor tazeledi. Bitcoin, Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından bu hafta ikinci kez rekor kırdı. Lider para birimi bitcoin 76 bin 956 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve sonrasında gerileme gösterdi.

Trump ipi göğüsledi, Bitcoin rekor kırdı

Kripto yanlısı söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Donald Trump'ın ABD seçimlerini önde götürmesi, Bitcoin’i hareketliliğe neden olmuştu. Seçimde Trump zaferi kripto varlık piyasalarında da hızlı yükselişlere yol açtı. 2024 yılında Bitcoin'in yüzde 60'ı aşan yükseliş gördü. Kriptolar kazançlarıyla güvenli liman altını geride bıraktı.

Bitcoin’de 100 bin dolar senaryoları yazılıyor

Seçim gecesi yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve son Fed kararıyla ikinci rekorunu 1 hafta dolmadan elde eden Bitcoin için yeni senaryolar yazılmaya başlandı.

Kripto analistleri Bitcoin’in son yedi aydaki performansını kapsamlı bir şekilde analiz ederek bu dönemde benzer iki yapı tespit etti. Analistler Bitcoin'in 68.000 dolar seviyesindeki güçlü desteğine dikkat çekerek, bu seviyenin altına düşmenin oynaklığa yol açabileceği uyarısında bulundu. Analistler bunun altına bir kırılmanın yenilenen piyasa belirsizliğine yol açabileceği konusunda da uyardı.

Ünlü yatırımcı Pentoshi, Bitcoin'in önümüzdeki birkaç ay içinde 100.000 doların üzerine çıkabileceğini öne sürdü. Pentoshi, Bitcoin’in momentumuna güvenini dile getirerek önümüzdeki aylarda 100.000 doların üzerine çıkacağını paylaştı:

“Önümüzdeki birkaç ay içinde Bitcoin’in 100.000 doların üzerinde işlem görmediği bir dünya hayal etmek zor.”