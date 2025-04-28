Kullanıcılar şikayet yağdırdı! Mobil fatura ve kayıp posta ilk sırada

BTK'nin posta ve elektronik haberleşme sektörleri pazar verileri açıklandı. Rapora göre, 2020 yılında etkili olan Kovid-19 salgınıyla e-ticaret gönderilerindeki artışın ardından şikayet sayıları da yükseldi. Sonraki yıllarda ise şikayet sayıları azalma eğilimine girdi.

Posta'da kayıp-çalıntı şikayetleri arttı

BTK'ye geçen yıl CİMER ve bireysel dilekçe yoluyla posta sektörüne ilişkin yapılan şikayetlerin sayısı 6 bin 500 oldu. Bunlar arasında "kayıp/çalıntı" gönderi şikayetleri 1804 ile ilk sırada, "şube/acente/personel" şikayetleri de 1387 ile ikinci sırada yer aldı.

Bilişim sektöründe en fazla şikayet internet için yapıldı

Bilişim teknolojileri alanında da "BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi" üzerinden geçen yıl 184 bin 298 şikayet alındı. Hizmet bazında en fazla şikayet yüzde 48 ile "internet servis sağlayıcılığı" hizmetlerine ilişkin yapıldı. Bu konuda 89 bin 106 şikayet geldi.

Kuruma, uydu platform hizmetlerine yönelik 10 bin 629, mobil hizmetlere ilişkin 76 bin 110, sabit telefon hizmetlerine yönelik 6 bin 922 ve Kablo TV hizmetleri konusunda 1531 şikayet ulaştı.

Mobilde faturalandırmaya şikayet yağdı

Mobil iletişim sektöründe en fazla şikayete konu olan husus faturalandırmada, internet hizmetlerinde de bağlantı/hizmet kalitesi oldu. Uydu platform hizmetinde en fazla şikayet "faturalandırma", sabit telefon hizmetinde "abonelik işlemleri", Kablo TV hizmetinde de "bağlantı/hizmet kalitesi"ne ilişkin yapıldı.