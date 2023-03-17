Lagarde: İstikrarı korumaya hazırız

Silicon Valley Bank’ın ifl ası ve Credit Suisse’le birlikte Avrupa’ya da sıçrayan panik satışları sonrası sadece 25 bps artırım yapacağı beklenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu beklentilere rağmen “enfl asyonun hala çok yüksek seyretmesi nedeniyle” daha önceki açıklamalarında işaret ettiği gibi 50 bps’lik artırım kararı aldı. Banka ana refinansman faizini yüzde 3,5’e ve marjinal fonlama faizini yüzde 3,75’e ve gecelik mevduat faizini yüzde 3’e çıkardı. Böylece Euro Bölgesi’nde faizler Ekim 2008’den bu yana en yüksek düzeye çıkmış oldu.

“Euro Bölgesi bankacılık sektörü dirençli”

Euro Bölgesi bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarıyla dirençli olduğu belirtilen ECB Başkanı Christine Lagarde son yaşanan piyasa çalkantısına ilişkin “fiyat istikrarı ve finansal istikrarı korumak için gerekli adımları atmaya hazırız” mesajı verdi. Refinitiv verilerine göre Avrupa bankacılık sektörünün kaybı SVB’nin battığı 8 Mart’tan bu yana 165 milyar dolar oldu.

“Üç-dört üye ‘bekleyelim’ dedi”

Faiz kararının çoğunlukla alındığını belirten Lagarde üç dört ECB yönetim kurulu üyesinin prensipte faiz artırma kararını desteklediğini ancak gelişmeler nezdinde biraz beklemeyi önerdiğini de söyledi.

“Enflasyonla mücadeleden vazgeçmiyoruz”

Finansal sistemde yaşanan gerilimin enflasyona ilişkin belirsizliği artırdığını da belirten Lagarde “Enflasyonla mücadelede taviz verilmeyecek. Orta vadede yüzde 2 hedefimiz baki. Mevcut çalkantı nedeniyle faiz kararları verilere dayalı olarak verilecek” dedi. Lagarde, Euro Bölgesi enflasyonunun 2023’te ortalama yüzde 5,3; 2024’te yüzde 2,9 ve 2025’te yüzde 2,1 olacağını öngördüklerini söyledi.

Piyasa tepkisi Fed’e de kılavuz olacak

ECB’nin bankacılık krizi endişeleri gölgesinde aldığı faiz kararına piyasanın tepkisinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı için de bir kılavuz niteliği taşıyacağı değerlendirmeleri yapılıyor. ABD bankalarının tahvil portföylerinde gerçekleşmemiş zararın Aralık 2022 itibariyle 620 milyar dolarda olduğu ve Bank of America’nın 114 milyar dolarla en kırılgan büyük ABD ECB Başkanı Christine Lagarde, bankacılık sektöründe yaşanan çalkantıya rağmen 50 bps artırıma giden bankanın gerekirse finansal istikrarı korumak için adım atacağını ve Euro Bölgesi bankacılık sektörünün 2008 krizine göre çok daha dirençli hale geldiğini söyledi. bankası olduğu belirtiliyor.



Euro/dolar paritesi SVB’nin iflası sonrası pandeminin ilk karantinalarının piyasaları vurduğu Mart 2020’den bu yana yüzde 1,8 ile en sert günlük düşüşünü kaydetmiş ve 1,05 düzeyine kadar gerilemişti. ECB kararı öncesi 1,06 düzeyinin üzerinde seyreden paritede Lagarde’ın açıklamaları sonrası keskin bir dalgalanma yaşamadı. TSİ 17:13’te parite 1,059 düzeyinden işlem gördü. Dolar endeksi de ECB faiz kararı öncesi 104,4 düzeylerinden değişmedi.

AVRUPALI REGÜLATÖRLER ABD’Yİ ELEŞTİRİYOR:

Hani bir daha kurtarma olmayacaktı?

Financial Times’a konuşan Avrupa bankacılık regülasyon yetkilileri 15 yıldır yapılan görüşmelerde bankaların kurtarılmamasını savunan ABD otoritelerinin SVB’ye yönelik adımını eleştiriyor. ABD otoriteleri “kurtarma vergi mükellefleri tarafından değil diğer bankalar tarafından üstlenilecek” dese de Avrupalı bir yetkili “Şaka gibi. Bankalar o maliyeti müşteriye yansıtacak. Günün sonunda bu kurtarma sıradan insanların cebinden çıkacak ve zengin risk sermayedarlarının kurtarılmış olması gerçekten çok yanlış” değerlendirmesini yapıyor. Kıdemli bir Euro Bölgesi yetkilisi SVB’ye ‘sistemik risk istisnası’ ile 250 bin dolar üzeri mevduatlarına koruma sağlanmasını yanlış bulduğunu söylüyor. Fransız bir yetkili ise ABD’nin İtalyan Monte dei Paschi’ye verilen destekleri eleştirmesini hatırlatarak “Bankalar her zaman birileri için sistemiktir” diyor. Washington merkezli düşünce kuruluşu Peterson Institute’tan Nicolas Veron da “Finansal istikrar penceresinden bakıldığında gerçekten sineği çekiçle öldürdüler” diyerek kurtarma adımının gereğinden büyük bir otorite tepkisi olduğu değerlendirmesini yapıyor ve SVB’nin sistemik olarak nitelendirilmesini eleştiriyor. Küresel bankacılık standartlarında çalışmış İngiliz bir yetkili ise SVB sorununa verilen tepkiyi “felaket” olarak nitelendiriyor.

Scholz’tan bankacılık birliği çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çarşamba günü meclis konuşmasında birlik genelinde bankacılık sektörünün tek bir elden denetlenmesini öngören ve bankaların artık vergi mükelleflerinin parasıyla kurtarılmayacağını garanti edecek Avrupa bankacılık birliğinin tamamlanması için çağrı yaptı. Scholz hafta başında da 2008/09 krizinden bu yana bankacılık sektörünün denetiminde büyük yol kat ettiklerini belirterek “Almanya’da endişe edecek bir durum yok” demişti.