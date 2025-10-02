  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Liste güncellendi: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir pelüş anahtarlığın satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir pelüş anahtarlığın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

