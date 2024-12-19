Mahfi Eğilmez: Türkiye'de 1 lira versen dayak yersin!

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı CNBC-e yayınında, 1 TL’lik madeni paranın maliyetinin 3 TL’ye çıkmasına yönelik yaptığı yorumla dikkat çekti.

1 TL’lik madeni paranın maliyetinin 3 TL’ye çıkması için Mahfi Eğilmez, “Bu enflasyonun yarattığı bir olay tabi. Giderek madeni parada kullanılan metal fiyatları arttığı için 1 lirayı 3 liraya mal eder hale gelmişiz. Çok ciddi bir olay” derken, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Neyse ki kâğıt parayı çok ucuza mal ettiğimiz için, o sorunu öyle çözüyoruz herhâlde. Bizde artık 1 lira da çok basılıyor mu emin değilim. Çok kullanılan bir şey mi hala? Para üstü diye veriliyor gerçi ama.”

“1980’lerde de böyleydi”

Eğilmez, gençlik döneminde, enflasyonun yüksek seyrettiği 80’li yıllardan bahsederken, o dönemde de para üstü olarak madeni para yerine verilen ürünlerden bahsetti:

“Madeni para bir zaman da böyleydi. Bizim gençliğimizde, minibüse binersin para uzatırsın, adam kibrit verirdi, sakız verirdi. Madeni para bulunmazdı. 1980’lerde böyleydi. Madeni para bulunmazdı çünkü enflasyon yine böyleydi. Sanki o tarafa doğru gidiyoruz gibi görünüyor.”

“ABD’de 1 dolar, 1 dolardır”

CNBC-e Genel Yayın Yöentmeni Servet Yıldırım’ın “1 liranın maliyeti 3 lira olduysa ne yapmak gerekiyor?” sorusuna da Eğilmez, verdiği cevapla güldürdü. Ünlü iktisatçının 1 TL’nin bahşiş olarak kullanılmasını şu sözlerle anlattı:

“Tek çaresi var, enflasyonu indireceksin. Başka çaresi yok. Madeni parayı yürürlükten kaldıralım. 1 lira çok önemli, 1 lira senin para birimin yani bunu kaldıramazsın ki. Bir tek çözümü var enflasyonu önleyeceksin. Mesela ABD’de 50 yıldır, 100 yıldır 1 dolar, 1 dolardır. Yani orda da enflasyon var ama 1 dolarla hala bir şey alırsın ABD’de. Mesela otele gittin bagajını taşıyan adama 1 dolar, 2 dolar verdiğin zaman adam sevinir. Sen şimdi burada 1 TL versen adamdan dayak bile yiyebilirsin.”