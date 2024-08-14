Mahfi Eğilmez ‘Maalesef’ diyerek duyurdu: Stagflasyondan, slumpflasyona geçeceğiz

İngiliz bankası Barclays Türkiye’nin cari açığında görünümü revize etmişti. CNBC-e yayınına katılan Hazine eski Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Barclays raporundaki verileri yorumladı.

CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım, Barclays raporunda cari açığın GSYH’nin 1,2’si öngörüsüne çekilmesine yönelik, yaptığı yorumda, “Yüzde 1 seviyelerinde olması ekonominin çok hoş olduğu zamanlar değildir. Hoş derken, büyüme anlamında, bir durgunluk dönemidir” dedi.

Mahfi Eğilmez de rapora yönelik değerlendirmesini şu şekilde yaptı:

Cari açığın GSYH’nin 1,2’ye gerilemesi demek bizim büyümemizin 3-4 çeyrekte eksiye dönemsi demek. Oradan da stagflasyondan slumpflasyona geçiş yapıyoruz demek. Benim tahminim de o yönde zaten. Maalesef öyle. Tabi bunların hepsini bir anda çözmek mümkün değil. Maalesef dedik ama hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyüme yüksek kalacak hem işsizlik olmayacak bunların hepsini bir arada çözmek mümkün değil.

Yapamazsak bedeli bu olacak...

Bunların hepsini çözmek bir tek şartla mümkün. Beklentileri iyileştirerek mümkün. Biz bunu “Güçlü Ekonomiye Geçiş” programıyla 2001 sonrasında becerdik, yaptık. Ama o işte başka şeyler gerektiriyor. Bir takım reformları yürürlüğe koyacaksın. Geleceğe yönelik beklentiler değişecek. İnsanlar bu kadar yüksek enflasyona rağmen bunun ileride olmayacağını düşünerek yatırımlara girecekler. İstihdam edecekler. Bunları yapabilirsek olur, yapamazsak bedeli bu olacak.”

İşte Mahfi Eğilmez ve Servet Yıldırım’ın yorumlarının olduğu bölüm:

Stagflasyon, ekonomide bir önceki dönemden daha düşük büyüme oranıyla birlikte durgunluğun görülmesi ve enflasyonda da yükselişin sürmesi olurken, slumpflasyon ise büyüme oranlarının negatife dönerek küçülme ile birlikte yüksek enflasyon olgusunun da sürmesi halini anlatan bir kriz durumu olarak tanımlanır. Bu süreçlerde işsizlik de artar.