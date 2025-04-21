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Manisa'da zeytin üreticilerine ’Pamuklu bit’ uyarısı yapıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki zeytin bahçelerinde incelemelerde bulunan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere ’Pamuklu bit’ uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
İHA
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Manisa'da zeytin üreticilerine ’Pamuklu bit’ uyarısı yapıldı
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Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zeytin üretilen tarım alanlarında yaptıkları incelemelerde çiftçileri uyarılarda bulundu.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden 'Pamuklu bit' uyarısı

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, zeytinde pamuklu bit zararlısı ile mücadele zamanının geldiğini ifade etti. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Zeytin bahçelerinizi kontrol ederek pamuklu bit zararlısı varsa çiçeklenme başlamadan ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılması gereklidir." diyerek üreticileri bahçelerindeki zeytin ağaçların kontrol etmelerini istedi.

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