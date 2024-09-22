Meclis'te ekonomi mesaisi: Yeni vergi paketinde detaylar netleşecek

Meclis tatile girmeden önce çıkarılan ilk pakette yer verilmeyen, gayrimenkullerin alım satımında gerçek değer üzerinden işlem yapılması, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezaların artırılması, borsada hisse alım satımından işlem vergisi, kripto varlıklardan ise hizmet bedeli alınması gibi başlıklarda düzenleme yapılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen günlerde yaptığı açıklamada, “Vergilendirilmeyen alanlardan vergi almayı hedefliyoruz. Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Ayrıca, belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz. Hiçbir alan kayıt dışı kalmayacak. Bütün kazançlar makul düzeyde vergilendirilecek. Vergilendirilmemiş alan kalmayacak” demişti.

Yapılacak çalışmanın detaylarında ilk paketten çıkarılan belediyelerin prim borçlarının vergi gelirlerinden doğrudan kesilmesine yönelik hükümlerin de yeni pakette yer alacağı öğrenildi. Gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin takibi, gayrimenkullerin alım satımında gerçek değer üzerinden işlem yapılması gibi başlıklara da yeni pakette yer verileceği belirtildi.

Uzaktan çalışma modelleri

OVP’de ayrıca "Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları, iş ve özel yaşam dengesinin gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirileceği" belirtilmişti. OVP’de, bu düzenlemelerin 2025 yılının ilk çeyreğinde uygulamaya alınacağı şeklinde bir takvimlendirme yer alıyor. Bu durumda, yılbaşına kadar yasanın çıkması gerekiyor.

"Vatandaşı etkileyecek yeni bir vergi söz konusu değil"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre parti kurmayları, “Vatandaşı etkileyecek yeni bir vergi söz konusu değil. Ne gelir vergisi ne KDV oranlarında değişiklik olmayacak. Ama kayıt dışı alanlar var. Bunların kayıt altına alınmasına yönelik bazı düzenlemeler olacak. Sadece vergi alanında değil; istihdam konusunda da kayıt dışılık var. Bunlara yönelik tedbirler var. Bir de bazı muafiyetler var. Örneğin, istihdam destekleri var bazı alanlarda ama bakıyorsunuz, bu desteklere rağmen ne istihdamda artış olmuş ne de kayıt dışılık önlenmiş. Bu muafiyetlerin büyük bölümü kaldırılacak” dedi.

Meclis açıldığında gündeme gelecek olan yeni ekonomi paketinde istihdam, esnek çalışma gibi başlıkların da yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.