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Mehmet Şimşek: Ülkemize olan çok yoğun ilgi programın doğru ilerlediğini gösteriyor

Bakan Mehmet Şimşek, ABD ziyaretine yönelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. IMF ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında ekonomi yönetimi olarak ABD’de temaslarda bulunan Şimşek, Türkiye’ye yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Ülkemize olan çok yoğun ilgi programın doğru ilerlediğini gösteriyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da yer aldığı geniş bir ekiple ABD ziyaretinde bulundu.

ABD’de IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılan heyet, sunumlar da yaptı.

Şimşek, mevkidaşı ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya gelirken, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ve IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile de görüşmeler yaptı.

Brooking Enstitüsü ve Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantılar da konuşan Şimşek, X platformunda yaptığı paylaşımla görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Şimşek, paylaşımında “Ülkemize olan çok yoğun ilgi programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor” derken, şunları iletti:

“Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları için bulunduğumuz ABD’de çok sayıda yatırımcı toplantısı ve ikili görüşme yaptık.

Temaslarımızda programımızın sonuçlarını, program kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek ülkemizin potansiyeline nasıl ulaşacağımızı anlattık.

Ülkemize olan çok yoğun ilgi programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor.”

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