Merkez Bankası duyurdu: NDF işlemleri başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım (NDF) işlemlerine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu hamle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası hızla tırmanan siyasi gerilim ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan sert dalgalanmanın hemen ardından geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte Türkiye genelinde protestolar patlak verirken, Türk Lirası üzerinde de ciddi bir baskı oluştu. Siyasi belirsizlik, yatırımcıların güvenini sarsarken, geçtiğimiz hafta içinde Wall Street yatırımcılarının Türkiye piyasasından hızla çekildiği, liranın değerinin bir günde yüzde 10’a yakın düştüğü Bloomberg gibi küresel medya kuruluşları tarafından duyurulmuştu.

Bu atmosferde Merkez Bankası'nın attığı adım, döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik kritik bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine, yani İngilizce kısaltmasıyla NDF işlemlerine başladı. Peki bu ne anlama geliyor? pic.twitter.com/pYAT33KlZn — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) March 25, 2025

NDF nedir?

Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu NDF (Non-Deliverable Forward) işlemleri, piyasada döviz kuruna dair beklentileri yönetmek için kullanılan vadeli sözleşmelerdir. Gerçek bir döviz teslimatı yapılmaz; vade sonunda TL üzerinden uzlaşı sağlanır.

TCMB, bu hamleyle döviz piyasalarındaki volatiliteyi azaltmayı ve lira üzerindeki spekülatif baskıyı dengelemeyi hedefliyor. Uzmanlara göre, bu tür araçlar Merkez Bankası’nın doğrudan döviz rezervi harcamadan müdahale etmesine olanak tanıyor.