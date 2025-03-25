  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası duyurdu: NDF işlemleri başladı
Takip Et

Merkez Bankası duyurdu: NDF işlemleri başladı

Merkez Bankası, döviz piyasalarını dengelemek amacıyla Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerini (NDF) başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez Bankası duyurdu: NDF işlemleri başladı
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım (NDF) işlemlerine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu hamle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası hızla tırmanan siyasi gerilim ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan sert dalgalanmanın hemen ardından geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte Türkiye genelinde protestolar patlak verirken, Türk Lirası üzerinde de ciddi bir baskı oluştu. Siyasi belirsizlik, yatırımcıların güvenini sarsarken, geçtiğimiz hafta içinde Wall Street yatırımcılarının Türkiye piyasasından hızla çekildiği, liranın değerinin bir günde yüzde 10’a yakın düştüğü Bloomberg gibi küresel medya kuruluşları tarafından duyurulmuştu.

Bu atmosferde Merkez Bankası'nın attığı adım, döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik kritik bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

NDF nedir?

Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu NDF (Non-Deliverable Forward) işlemleri, piyasada döviz kuruna dair beklentileri yönetmek için kullanılan vadeli sözleşmelerdir. Gerçek bir döviz teslimatı yapılmaz; vade sonunda TL üzerinden uzlaşı sağlanır.

TCMB, bu hamleyle döviz piyasalarındaki volatiliteyi azaltmayı ve lira üzerindeki spekülatif baskıyı dengelemeyi hedefliyor. Uzmanlara göre, bu tür araçlar Merkez Bankası’nın doğrudan döviz rezervi harcamadan müdahale etmesine olanak tanıyor.

Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 25 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 25 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (25 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (25 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans
Bankada parası olanlar dikkat! Faiz oranları artacak mı? Uzmanlar değerlendirdiBankada parası olanlar dikkat! Faiz oranları artacak mı? Uzmanlar değerlendirdiEkonomi
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller...Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller...Gündem

 

Ekonomi
Halkbank'tan pay geri alım açıklaması
Halkbank'tan pay geri alım açıklaması
TCMB ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı!
TCMB BAŞKANI KARAHAN GÜN GÜN AÇIKLADI
Bakan Şimşek yabancı yatırımcılarla görüştü: Öngörülebilir gelecekte bir seçim yok
Bakan Şimşek: Öngörülebilir gelecekte bir seçim yok
Bankacılar hesapladı: Merkez'in rezervleri 3 günde 27 milyar dolar eridi
MERKEZ'İN REZERVLERİ 3 GÜNDE 27 MİLYAR DOLAR ERİDİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Maaş artışı tüm memurları kapsamalı!
Maaş artışı tüm memurları kapsamalı!
Yalıtımda devrim! Atatürk Barajı'nın 3 aylık üretimi kadar enerji tasarrufu sağlanacak
Yalıtımda devrim! Atatürk Barajı'nın 3 aylık üretimi kadar enerji tasarrufu sağlanacak