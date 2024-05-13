Merkez Bankası rezerv biriktirmeye devam ediyor

Ali Orhan YALÇINKAYA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 10 Mayıs haftasına ilişkin döviz rezervlerine dair haftalık durumu 16 Mayıs Perşembe günü öğreneceğiz. Hafta başında (bugün) yayımlanan analitik bilançodan ise, bunu tahmin edebiliyoruz.

Şöyle ki, analitik bilançodaki “Dış Varlıklar” kalemindeki değişim ile TCMB’nin açıkladığı toplam döviz rezervleri değişimi uyumlu seyretmektedir.

Nitekim söz konusu haftada altın dahil brüt rezervlerin 7.5 milyar dolar artarak 134.4 milyar dolara, Net Uluslararası Rezervlerin (NUR) ise 9.8 milyar dolar artarak 30.9 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın kendine ait altın rezervi bulunduğundan, altının ons fiyatındaki değişim bu değerlemeyi etkilemektedir. Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatının haftalık bazda yüzde 2.5 arttığını izlemiştik. Bunun da etkisinin 1.1 milyar dolar ile artış yönünde olduğu görülüyor.

Diğer taraftan TCMB’nin “Dış Varlıklar” ile “Toplam Döviz Yükümlülükleri” farkından oluşan Net Döviz Pozisyonu 9.7 milyar dolar artarak 22.0 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu haftada swap stoku 5.4 milyar dolar azalırken, döviz depo stoku değişim göstermemişti. Swaplar bilanço dışı yükümlülük olarak izlenmekte olup, burada yaşanan değişim yönünde brüt ve net uluslararası rezervler etkilenmektedir. Döviz depo işlemleri ise bilanço içi yükümlülük olarak takip edilirken, yaşanan değişimin tersi yönünde net uluslararası rezervleri etkilemektedir.

NUR seviyesinin bankalarla yapılan swaplar ile 5.4 milyar dolar azalış, altının ons fiyatı kaynaklı 1.1 milyar dolar artış ve kamu mevduatı kaynaklı 0.2 milyar dolar azalış ile nette 4.5 milyar dolar azalması gerekirken gerçekleşmenin 9.8 milyar dolar artış yönünde olması söz konusu haftada 14.3 milyar dolar net döviz alımı gerçekleştirildiğini düşündürüyor.