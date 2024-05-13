Bakan Şimşek'in sözleri yeniden gündemde: 'Çerez parası' bile değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile düzenlediği basın toplantısında “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni açıkladı.

Paketin ayrıntılarını açıklayan Şimşek, "Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl durduruyoruz." diye konuştu.

Şimşek, "Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız." dedi.

Şimşek, "Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz." açıklamasını yaptı.

Şimşek, "Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapacağız." diye konuştu.

Şimşek, "Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.

2015'teki sözleri yeniden gündemde

Bakan Şimşek, Mayıs 2015'te yaptığı konuşmada muhalefetin kamudaki harcamalara yönelik sözlerine sert tepki göstermişti.

Şimşek, "Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar topu topuna, genel müdür ve üstünden bahsediyorum, taş patlasa 2 bin tane genel müdür var. 40 tane müsteşar ve 100 tane müsteşar yardımcısı olsa, abartıyorum, 26 tane bakan, bunların hepsini toplasanız Türkiye'nin milli gelirinde, Türkiye'nin bütçesinde çerez parası değil, çerez... Bakın 2014 yılında Türkiye'deki bütün araçların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve yakıtı 3.3 milyardır. Türkiye'nin bütçesi 473 milyar liradır. Binde 7'den bahsediyorsun. Şu anda bütün siyaset binde 7'ye indirgenmiş, niye çünkü vizyon yok, program yok, proje yok. Kusura bakmayın bunları söylemem lazım. Çünkü programları olsa, vizyonları olsa, projeleri olsa bunları konuşurlardı. Gelip burada yapılmış bir başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yerleşkesinden, araç konusuna... Bütün sermayeleri bu olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.