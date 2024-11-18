Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde gerileme olduğu hesaplandı.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, brüt rezervler 15 Kasım haftasında 0,6 milyar dolar azalarak 156,7 milyar dolara geriledi.

Net uluslararası rezervlerde de 2 milyar dolar azalış hesaplanırken, rezervlerin 58,7 milyar dolara gerilemesi beklendiği belirtildi.

Swap hariç net rezerv 2,7 milyar dolar azaldı

Bir önceki hafta 45,2 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 2,7 milyar dolar azalarak 42,5 milyar dolara gerilemiş olacak.

640 milyon dolar azalış

Foreks Haber'in hesaplamalarında da TCMB’nin brüt rezervlerinin 15 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 640 milyon dolar düşüş gösterdiği ve 8 Kasım haftasında 157,3 milyar dolar olan rezervlerin geçen hafta yaklaşık 156,7 milyar dolara indiği hesaplandı.

8 Kasım haftasında Merkez'in brüt rezervi 157,3 milyar dolar, net uluslararası rezervler ise 60,7 milyar dolar düzeyindeydi. 8 Kasım haftasında da yaklaşık 2 aylık bir artışın ardından rezervlerde gerileme görülmüştü.

TCMB, rezerv rakamlarını 21 Kasım Perşembe günü saat 14:30'da açıklayacak.