Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,50 trilyon lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 7 trilyon 499,8 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 712,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 787,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.