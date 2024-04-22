Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,50 trilyon lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 7 trilyon 499,8 milyar lira olarak belirlendi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 7 trilyon 499,8 milyar lira oldu.
Borç stokunun 2 trilyon 712,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 787,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.