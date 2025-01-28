Mısır'daki Türk yatırımları hızla büyüyor: 120 milyon dolarlık yeni yatırım müjdesi

Ticaret ‎‎Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında Mısır'ın başkenti Kahire'de ‎‎Türkiye-Mısır B2B görüşmeleri etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe tekstil, beyaz eşya, otomotiv, tarımsal ürünler, kimyasal ürünler ve elektrik-‎‎elektronik gibi Türkiye'den gelen birçok sektörden 30'a yakın Türk yatırımcı ve müteşebbisin ‎‎yanı sıra Mısır'dan da çok sayıda iş insanı katıldı. ‎

Açılış oturumunda konuşan Büyükelçi Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki karşılıklı ‎‎ticaret hacminin 2023 yılına göre yaklaşık 1 milyar dolar artış göstererek 2024 yılında 8,8 milyar dolara ‎‎ulaştığını söyledi.

Mısır'daki Türk yatırımları genişlemeye devam ediyor

Bu yıl ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artarak 10 ‎‎milyar dolara çıkmasının beklendiğine dikkati çeken Şen, ‎2024 yılında ithalat-ihracat dengesinde ‎Mısır lehine kabaca 300 milyon dolarlık bir fazla ‎olduğunu, bu aradaki farkın sağlıklı ve ‎sürdürülebilir olduğunu ifade etti. ‎

Büyükelçi Şen, "Mısır'daki Türk yatırımları genişlemeye ve büyümeye devam ediyor." dedi.

Ayrıca Türkiye'nin Mısır'ın ticaret fazlası verdiği nadir ülkelerden biri olduğuna işaret eden Şen, bu ‎durumun serbest ticaret anlaşmasının kazan-kazan temelinde ne kadar iyi işlediğini ‎ispatladığını belirtti.

Türkiye'nin, Mısır için en büyük 3'üncü ihracat pazarı ‎olduğunu dile getiren Büyükelçi Şen, ‎gelecek 10 yılda Mısır'ın ilk 3'teki konumunun muhafaza ‎edilmesini beklediğini ifade etti. ‎

Büyükelçi Şen, bu bağlamda Mısır'daki Türk yatırımlarının devam ettiğinin altını çizerek, "İstanbul'da katıldığım Türk iş insanlarıyla düzenlenen toplantıda Eroğlu Global ‎‎Holding tarafından Batı Kantara Sanayi Bölgesinde 120 milyon dolarlık yeni yatırımın ‎‎başlatılacağının müjdesini aldım." dedi.

Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Antlaşması'nın iki ülke ‎‎arasındaki ticaret ve yatırım artışını sağladığını aktaran Şen, ticaret olmadan yatırımın ‎‎artmayacağını bu nedenle ticari faaliyetlerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Uzun vadeli işbirliği mesajı

Yerli sanayinin, kalıcı ithalat ilişkisiyle ve ihracatçı ile ithalatçı arasında kalıcı kapsamlı ve uzun ‎vadeli işbirliğiyle mümkün olduğunu anlatan Büyükelçi Şen, bu toplantının karşılıklı ticari ‎ilişkilerin güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin iradeleri doğrultusunda Türkiye ve Mısır ekonomilerinin birlikte büyüyüp güçlenmeleri şeklinde bir stratejik vizyonla ‎hareket ettiklerini belirtti.